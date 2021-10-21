Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Експерт розповів, як платити менше за автострахування Новини компаній

Дата публікації
Експерт розповів, як платити менше за автострахування

Getty Images

На страхуванні дозволяє економити телематика, яка використовується страховими компаніями всього світу вже понад 10 років. Це так зване розумне страхування.

 Найбільш простою та поширеною є схема, що працює за принципом "pay as you drive" (плати тоді, коли ти їздиш). Тобто вартість страхування тут залежить лише від кількості кілометрів, що проїхало авто.

Проте наразі набуває популярності інший підхід – "pay how you drive" (плати так, як ти їздиш). Завдяки спеціальному обладнанню під час поїздки система аналізує цілу низку параметрів та не просто фіксує їх, а й мотивує водіїв до змін в стилі керування.

Складніші та розумніші системи телематики в автострахуванні з часом витіснять решту інших, - прогнозує Микола Матика, керівник департаменту страхування автопарків страхової компанії "ІНГО", яка впроваджує нову систему.

"Цей підхід є більш зваженим та індивідуальним. Він дозволяє чітко розуміти, чому користувач має саме такий скорінговий бал і відповідний страховий тариф. Наприклад, система показує, що водій їздить на 90 балів, тобто безпечно. Для такого водія вартість страхування має бути нижчою, ніж середня ринкова, - розповідає Микола Матика. – Якщо з автомобілями трапляється менше ДТП, зменшується кількість ремонтів та простоїв. А чим менший простій, тим більше автомобіль заробляє. Особливо важливо це для сегментів підприємств з інтенсивним використанням авто", - вважає експерт.

Окрім того, телематичні системи фіксують факт ДТП та визначають його наслідки, що дає можливість власнику та страховику швидко реагувати.

Також завдяки телематичним приладам компанії з великими автопарками можуть економити не лише на страхуванні автомобілів, а й на витратних матеріалах.

Страховий продукт поки що пропонується лише юридичним особам, але в перспективі буде доступним і для звичайних водіїв. Адже відповідно до світової практики саме вони складають 80% всіх користувачів телематичного страхування.

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email
Наступна публікація