Експерт спрогнозував, як підвищення курсу долара може вплинути на вартість пального

Як відомо, 21 липня Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара.

Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Куюн у своєму дописі в Facebook наголосив на тому, що для цін на імпортні товари це найбільш важливий показник.

"Таке підвищення курсу дає зростання собівартості пального при наявних котируваннях +10 грн/л бензину та дизпального та 5 грн на скрапленому газі. Увага: так зросте не ціна на стелах АЗС, а закупівельна вартість у імпортера", - наголосив експерт.

Щодо впливу підвищення курсу долара на пальне, то тут Куюн написав.

"На жаль, про очікуване зниження доведеться забути. Фактично валютне коригування з’їсть надмаржу трейдерів. Та, схоже, не тільки.

Чи буде зростання? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватись на поточних позначках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив найменше. По дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня 55 грн/л). Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л більш вірогідний.

Автоматично ринок повернеться у параметри держрегулювання, хоча є нюанси. Багато буде залежати від дій уряду", - сказав Куюн.

Цікаво, що пізніше він відкорегував свій допис із прогнозом щодо зростання вартості пального.

"Поспілкувавшись із імпортерами, треба визнати ті ціни зависокими, що говорить про повернення практики залишати частину прибутку за кордоном, яка в останні роки майже зникла, але то вже інша тема. Отже, розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають всі шанси втриматися без підвищення. Цьому буде також сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні", - підсумував фахівець.

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