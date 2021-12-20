Експерти підрахували, як змінилася вартість популярних автомобілів в Україні за останні 20 років

Експерти підрахували, як змінилася вартість популярних автомобілів в Україні за останні 20 років

Деякі моделі можуть неабияк здивувати.

Фахівці підрахували, як змінилася вартість популярних автомобілів в Україні за останні 20 років.

Відповідне дослідження провели експерти Auto-Consulting.

Зазначається, що від 2002 року ціни на популярні автомобілі в Україні суттєво зросли. Однак не на всі моделі – деякі машини продаються за такою ж вартістю або навіть дешевшими. І це з урахуванням того, що у базових комплектаціях машин у 2002 році часто не було ні електронних помічників водія, ні світлодіодних фар, ні кольорових сенсорних моніторів та навіть автоматичної коробки передач.

З'ясувалося, що більшість моделей авто додали в ціні у 2-2,5 рази. Курс, за яким перераховувалися сьогоднішні гривневі ціни – 27,1 грн. за 1 долар США та 30,6 грн. за 1 євро.

Так, наприклад, у BMW 3-Series та Toyota RAV4 стартова ціна залишилася практично такою ж, як була 20 років тому. А Toyota Camry, Mitsubishi Pajero та Nissan X-Trail, незважаючи на новітні технології, стали навіть дешевшими. У той же час, більше, ніж у 2 рази подорожчав Volkswagen Golf і в півтора рази – Volkswagen Passat, Toyota Land Cruiser.

До вашої уваги найпопулярніші моделі авто та їхня вартість в 2002 році та в 2021-му :

Auto-consulting

Водночас у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) вважають, що автомобілі дорожчатимуть і надалі, це неминуче. Оскільки в ЄС постійно запроваджуються нові стандарти.

"ВААІД насилу вдалося перенести на 2025 рік введення в Україні обов'язковості давачів застібання ременів безпеки задніх пасажирів, давачів світла та десятка інших "примочок", тобто захистити авто від подорожчання вже з 1 січня 2022 року", - написав голова асоціації Олег Назаренко.

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