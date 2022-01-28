Експерти розповіли, чого очікувати з цінами на бензин, дизель та автогаз найближчим часом

Експерти розповіли, чого очікувати з цінами на бензин, дизель та автогаз найближчим часом

Їхня вартість останнім часом невпинно зростає.

В Україні від 1 січня середня ціна бензину вже зросла з 29,45 до 32,44 грн за літр (А-95 станом на 27 січня).

Експерти в коментарі для Obozrevatel розповіли, на що чекати з вартістю пального найближчим часом.

Як зазначив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, протягом останнього місяця ціни на кордоні України зросли на 14%, враховуючи те, що наша національна валюта щодо євро подешевшала на 1,4 грн. За його словами, вартість пального найближчим часом зростатиме. Насамперед – з подачі Міністерства економіки.

"Оскільки кожен відсоток на кордоні – це +10 копійок зростання цін на бензин за два тижні, і кожна гривня – це 70-80 копійок збільшення, сумарний потенціал для підвищення – близько 2,50 грн/л бензину станом на півтора тижня тому. Трейдери на початок тижня підвищили ціни лише на 1,50 грн/л. Об'єктивно, ціни повинні були зрости ще на 70 копійок у середньому. Мінекономіки рекомендувало 1,33 грн. От і подумайте, чи керуватимуться трейдери ринковою кон'юнктурою чи рекомендаціями Мінекономіки?", - наголосив Рябцев.

Тобто потенціал зростання зберігається на рівні 1 грн на літрі. Але поки що складно сказати з упевненістю, чи наважаться трейдери на таке значне підвищення цін і чи не побояться вони втратити клієнтів. За словами експерта, у 90% випадків Мінекономіки рекомендує підвищувати ціни. Тому ймовірно, що через 10 днів, коли будуть опубліковані нові середні ціни на пальне, вартість бензину та дизеля знову зросте.

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук вважає, що головним фактором зростання цін є девальвація гривні. Адже в Україні переважно імпортний бензин, тому країна дуже залежить від цін у світі та курсу валют.

"Якщо порівняти січень із груднем, то ціна на зовнішньому ринку зросла на $60. Водночас у Мінекономіки підняли середні ціни на бензин на 1,33 грн/л, а на дизель – на 1,68 грн/л. На мою думку, у цих розрахунках вони не врахували можливий рівень падіння вартості гривні. Адже бензин ми купуємо за долари, розмитнюємо за курсом долара та євро, а продаємо за гривні.

Єдиний прогноз, у якому я впевнений: сьогодні жодних причин для зниження цін на пальне немає. Гривня продовжує падати, ціни на світових ринках не падають. Традиційно зимові місяці – це період найнижчого споживання і раніше в цей час ціни знижувалися. Сьогодні ми цього не бачимо. Наприкінці лютого, з початком сезону сільгоспробіт, споживання точно зросте. Відповідно, це знову вплине на ціну", - сказав Косянчук.

Щодо автогазу, то експерти погоджуються: доки не потеплішає, попит на автогаз залишатиметься низьким, а ціна – стабільною. Хоча газ подорожчав суттєвіше, 1 січня літр коштував 24,94 грн, а зараз уже 28,14 грн. У ситуації, коли літр зрідженого газу коштує понад 60% вартості бензину, він стає нерентабельним. На деяких АЗС ціни на газ уже перевищили цей поріг.

Загалом українцям варто бути готовими до того, що за бензин та дизельне пальне доведеться платити більше. Насамперед усе залежатиме від курсу гривні щодо євро та долара. Також ситуацію може вплинути загроза нового військового вторгнення РФ.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.