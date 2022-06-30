Експерти розповіли, чого очікувати з цінами на пальне найближчим часом

Фахівці повідомили автомобілістам інформацію, що може бути з вартістю пального у найближчій перспективі.

За місяць після ліквідації держрегулювання цін на пальне, черги на АЗС помітно скоротилися, а нафтопродукти почали дешевшати. Утім, ситуація залишається напруженою: мережі АЗС бояться накопичувати ресурс через ризики ракетних ударів, а вартість транспортування зросла в рази.

Попри це, експерти в коментарі для Forbes усе ж вирішили спрогнозувати ситуацію з цінами на пальне найближчим часом.

Так, оптові ціни в кінці червня впали до 50 грн/л дизеля та до 47–48 грн/л бензину, за даними Upeco. Для порівняння: 17 травня, коли уряд вирішив відмінити дерегулювання, оптові ціни дизеля були 62–65 грн/л, бензину – 55 грн/л.

Протягом червня середні роздрібні ціни на АЗС тримались на одному рівні – 57 грн/л дизелю і 52 грн/л бензину. Отже, оптові ціни вперше за майже три місяці впали нижче роздрібних. Тепер продавати пальне у роздріб стало вигідно, тому пропозиція на заправках буде збільшуватись, а ціни – знижуватись, каже аналітик Upeco Олександр Сіренко.

За словами Сіренка, найближчими днями середні роздрібні ціни знизяться на 1–2 грн, до 50 грн грн/л бензину і 55–56 грн/л дизеля, якщо не відбудеться суттєвих змін. А ось, як зазначив один із власників мережі Дмитро Льоушкін, поточна динаміка наповнення ринку дозволяє знизити ціни протягом 2–3 тижнів до рівня 53–54 грн/л дизеля та 49 грн грн/л бензину.

Льоушкін також наголосив на тому, що в Польщі, Болгарії, Словаччині, звідки Україна імпортує пальне, середня оптова ціна дизеля – 40 грн/л грн за літр.

"Вартість фрахту бензовоза, наприклад, з Дніпра в ЄС і назад коштує €7 500, що в 4 рази дорожче, ніж минулого року, каже він. Така вартість перевезення збільшує кінцеву ціну літра пального на 10 грн плюс 3 грн націнки оператора АЗС", - зазначив Льоушкін.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Читайте також:

Найближчим часом вартість пального на українських АЗС приємно здивує водіїв - експерт

Найпопулярніші українські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

В Раді запевнили, що в липні на АЗС України зникнуть обмеження на покупку пального