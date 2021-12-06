Експерти розповіли, що буде з вартістю вживаних автомобілів на українському ринку в 2022 році

Експерти розповіли, що буде з вартістю вживаних автомобілів на українському ринку в 2022 році

Під кінець 2021-го їхня ціна вже зросла на 5-10%.

Фахівці розповіли, на що чекати українським автомобілістам з вартістю машин із пробігом у 2022 році.

Про це експерти розповіли в коментарях для UBR.

Внаслідок нестачі мікрочіпів, що використовуються в автомобілях, на світовому ринку виник дефіцит нових машин. Він не вплинув на ціни вже замовлених авто в автосалонах, але посилив попит на вторинному ринку Європи та США.

Як наслідок, цей тренд, хоч із запізненням, але все ж прийшов до України - починаючи від вересня, вживані автомобілі вже зросли в ціні на 5-10%. На думку фахівців, подібна тенденція може продовжитися й в 2022-му.

Так, за прогнозами директора інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олега Омельницького, зростання цін на вживані іномарки продовжиться як мінімум до весни 2022 року. Водночас подорожчання йтиме тими ж темпами в 5-10%, що і 2021-го.

Засновник компанії Car4you Володимир Валуйський також нагадує про весняну активізацію авторинку, що в умовах нестачі машин означає чергову хвилю зростання цін. У свою чергу керівник проєкту "Авто24" Сергій Матусяк зазначив, що подорожчання транспорту з пробігом триватиме доти, доки не вдасться налагодити постачання нових авто. А це, за його словами, триватиме близько року.

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