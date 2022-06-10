Експерти зробили прогноз щодо ситуації з пальним найближчим часом: на що чекати водіям

Фахівці розповіли, чого очікувати автомобілістам з пальним протягом найближчого часу.

Спрогнозувати, якими будуть ціни на бензин до кінця літа неможливо, проте різкого їхнього підвищення не буде. Такий прогноз озвучив паливний експерт, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Про це він розповів у коментарі "Фактам".

"З великою впевненістю можу сказати, що поки що не бачу передумов для здорожчання. Є у нас, так би мовити, запас міцності для того, щоб амортизувати подальше можливе подорожчання пального.

Якщо будуть якісь критичні сценарії – зараз лунають прогнози $140-150 за барель – у такому разі треба буде дивитися: може тоді щось і станеться. Але поки що у нас є $120-125 за барель, таких передумов (для здорожчання бензину, - прим.) немає.

Відповідно, ускладнюється завдання пошуку цих обсягів для нас. Тому що у нас також споживання зростає. Ми бачимо, що потихеньку працює економіка. В аграрному секторі досить непогано минула посівна, і треба буде забирати цей урожай. А це означає, що буде навантаження на транспорт. І буде високий попит. Багато хто повертається зараз, це також впливає на транспортну інфраструктуру. Тому попит зростатиме, а шукати пальне буде ще складніше. Я думаю, що буде зберігатися така напружена ситуація з пальним.

Є черги (на АЗС, – ред.), хоча вони й не такі великі, як були у травні. Із позитивних новин – те, що ми вийшли на постачання обсягів, достатніх для критичної інфраструктури, для промисловості. Це найважливіше на сьогоднішній день. Відповідно, все, що буде зверху, вже надходитиме на ринок приватних споживачів. Саме в цьому сегменті споживання ми поки що бачимо недостатньо обсягів поставок. Сподіваюся, зможемо протягом місяця-двох покращити ситуацію, якщо не буде жодних "сюрпризів" та форс-мажорів", - зазначив Куюн.

А ось власник однієї з мереж АЗС Дмитро Льоушкін прогнозує, що зростання споживання пального, яке зараз відбувається значно перевищує можливості постачання його усіма операторами. Крім того, ще й є інші чинники, які будуть впливати на ринок нафтопродуктів. Отже, новий виток дефіциту майже неминучий.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Ціни злітають у Європі, нафта у відриві та пік попиту... Тут ми раптом, звідки не візьмись. Зі своїми караванами... бензолетами.

Опт уже плюсонув на гривню-три від регіону. Але найнапружніше, що ми поки що програємо постачанням зростання споживання. Збиральна наближається, фермери і дикий обсяг зростання перевезень. Все ж таки на колесах зараз і зерно і побутові товари. Логістики залізницею поменшало, вона незграбна, автотранспорт у фаворі, траси перевантажені... Але це все дизель... якого на таке споживання явно немає.

І особисто у мене тепер дизель викликає більше побоювань, аніж бензин, його потроху тягнуть, його треба не так багато, порівняно з дизелем", - сказав Льоушкін.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.