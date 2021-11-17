Експлуатувати електромобіль в Україні значно зручніше, ніж в деяких європейських країнах - дослідження

Експлуатувати електромобіль в Україні значно зручніше, ніж в деяких європейських країнах - дослідження

Попит у цьому сегменті постійно зростає.

Як з'ясувалося, експлуатувати електромобіль в Україні - досить зручно.

Так, експертка ринку електромобілів Марина Кітіна оприлюднила статистику щодо кількості зарядних станцій та портів в Україні, зібрану за власною методикою.

Отже, за її словами, станом на 1 листопада 2021 року в Україні працює 3 244 зарядних станцій для електромобілів. Враховуючи, що у них по кілька портів для зарядки, загальна кількість роз'ємів на них (точок зарядки, конекторів) становить 7 757 одиниць.

З них "повільних" AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) - 5 920 одиниць, або 76%;

"швидких" DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) – 1 837 одиниць, або 24%.

"Якщо порахувати відношення кількості електромобілів в Україні (31 187 одиниць) до кількості точок зарядки (7 677), то вийде коефіцієнт 4. Це дуже достойний показник, на рівні кращих європейських показників, – впевнена Марина Кітіна. – Наприклад, аналогічний показник у Нідерландах та значно кращий за показник Польщі (7)", - зазначила Кітіна.

Можна бути впевненим, що кількість зарядних станцій найближчим часом збільшуватиметься, адже попит у цьому сегменті з кожнем днем зростає.

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