Електрична "Волга", унікальна "Таврія" та піротехнічний автобус: які авто показали на фестивалі OldCarLand у Києві

Електрична "Волга", унікальна "Таврія" та піротехнічний автобус: які авто показали на фестивалі OldCarLand у Києві

Також на заході представили Opel, який 70 простояв у сараї.

У Києві відбувся технічний фестиваль OldCarLand, на якому показали більше сотні автомобілів.

Тема заходу була – "Зроблено в Україні", тому на фестивалі показали багато вітчизняних машин. Хоча також було багато унікальних іноземних авто. Про це повідомляється на сторінці OldCarLand у Facebook.

OldCarLand

На головній експозиції були ЗАЗ-965, ЗАЗ-1102 "Таврія", ЛуАЗи, унікальний автобус "Чернігів", олімпійський ЛАЗ та КрАЗ-255Б.

OldCarLand

"Таврія", представлена на фестивалі, є дуже рідкісною моделлю. Вона випущена у 1995 році і зроблена у кузові ландо. Авто має знімний пластиковий дах над передніми кріслами і складний м'який верх – над задніми.

Також цей ЗАЗ-1102 оснащений інжекторним двигуном. Автомобіль створили у Науково-технологічному центрі ЗАЗ-Автотехніка. Було побудовано лише три таких машини, з яких лишилися тільки дві.

OldCarLand

Серед ЗАЗів була ще й модель у кузові баггі. Цей "Запорожець" не має дверей та даху. Йому підняли дверні отвори, встановили додаткове світлодіодне освітлення, захисний каркас та вишивку "ZAZ" на підголівниках.

OldCarLand

Рідкісна амфібія ЛуАЗ-967 ТПК, створена для армії. Вона здатна їздити на суші зі швидкістю 75 км/год та розвивати 3 км/год на воді. У салоні водій сидить в центрі, щоб з боків можна було розмістити дві ноші із хворими. На OldCarLand показали один з небагатьох екземплярів, які ще на ходу.

OldCarLand

Автобус АСЧ-03 "Чернігів", який працював на столичній кіностудії імені О. Довженка. Він перевозив піротехнічні засоби та зброю, які використовувалися у зйомках кіно. Свого часу це була масова і популярна модель – щороку виготовляли 1200 примірників.

OldCarLand

Також на фестивалі показали електричну ГАЗ-21 "Волга" з Харкова. Над автомобілем працювали протягом трьох років. Йому замінили електричну схему, салон та встановили діодне освітлення.

Машину оснастили асинхронним промисловим двигуном, який розганяє автомобіль до 88 км/год. Акумулятори від Nissan Leaf розмістили у багажнику та під капотом автомобіля. Вони забезпечують 50 км запасу ходу.

Також для "Волги" розробили спеціальний застосунок, в якому можна слідкувати за температурою двигуна, акумулятора, контролера та рівнем заряду батареї. Якщо показники замалі, програма сигналізуватиме про це.

OldCarLand

СМЗ С-ЗА – один з найвідоміших радянських автомобілів. Він став популярним завдяки ролі у фільмі "Операція И або Нові пригоди Шурика". На ньому їздив герой Євгенія Моргунова, тому авто отримало прізвисько "Моргуновка".

OldCarLand

Серед автомобілів від іноземних виробників був Opel P4 1935, який 70 років перебував в сараї приватного будинку під Києвом. Цю "капсулу часу" знайшли декілька місяців тому.

До України автомобіль приїхав з Росії у 50-х роках, і в нього навіть лишилися перші повоєнні радянські номерні знаки з жовтим фоном. У P4 зберігся салон, деталі ходової, салон, патрубки охолоджуючої системи і документи.

На одометрі Opel показує всього 32 484 км. Під капотом у нього встановлений чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 1 літр та потужністю 23 к.с., який йде в парі з чотириступеневою коробкою передач.

OldCarLand

Цікава доля була і в цього Mercedes-Benz 300B Cabriolet D або Mercedes Adenauer. Три роки тому він був у жахливому стані і весь в іржі, але потім його реставрували.

Модель рідкісна, тому запчастини для неї довелося шукати досить довго. Щоб не пошкодити автомобіль, його транспортують на критих автовозах.

OldCarLand

Репліка культового Porsche 911, побудованого в 1984 році для ралі "Париж-Дакар", в якому він переміг. Це спеціальна версія моделі з великим кліренсом та позашляховими шинами.

Раніше повідомлялося, що на виставці Plug-In Ukraine представили низку електричних та гібридних автомобілів від світових виробників.

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