Ера "євроблях" за нульовим розмитненням завершена: що буде з імпортом вживаних авто та як вчинити тим, хто не встиг

Ера "євроблях" за нульовим розмитненням завершена: що буде з імпортом вживаних авто та як вчинити тим, хто не встиг

Від 1 липня за розмитнення транспортного засобу доведеться платити у повному обсязі — мито, ПДВ та акциз.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня.

30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Відновлення оподаткування імпорту пояснюють необхідністю наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни. За час дії нульового розмитнення українські сім’ї заощадили близько 23,5 млрд грн. За весь час дії нульового розмитнення було ввезено 211 тисяч автомобілів.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

Тож, що саме буде з імпортом машин із пробігом та як вчинити тим, хто не встиг "легалізувати" подібне авто до 1 липня, повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Зазначається, що таке рішення "заморозить" імпорт вживаних авто з-за кордону та призведе до підвищення цін на автомобілі в Україні. Більшість автомобілів вартістю до $5 тисяч — а саме в таких машинах є найбільша потреба — розмитнювати за "новими-старими" ставками не буде жодного сенсу. Акцизний збір на ввезення таких авто може складати 200-300% від їхньої вартості, що економічно невигідно. Тому замість десятків тисяч ввезених вживаних легковиків у місяць, імпортуватимуть лише кілька тисяч, а замість додаткових надходжень бюджет отримає лише втрати.

Водночас найгірших показників слід очікувати у серпні та вересні, впевнений Левко Прокіпчук, ексначальник Львівської митниці та асоційований експерт Інституту досліджень авторинку із питань практичного застосування митного законодавства.

У липні вимушено буде оформлена та частина машин, які не встигли цього зробити за нульовим розмитненням. Зокрема, ті, кого новина застала вже на кордоні чи в черзі на митний термінал. У разі, якщо в системі нарахування митних платежів не буде змін, надалі імпортуватимуть в незначній кількості лише такі категорії вживаних авто:

Авто з Америки . Нижча ціна машини "там" порівняно з європейським ринком робить такий крок все ще більш-менш вигідним. Окрім того, є значна частина транспортних засобів, які вимушено "зависли" в Європі через тимчасову зупинку українських портів;

. Нижча ціна машини "там" порівняно з європейським ринком робить такий крок все ще більш-менш вигідним. Окрім того, є значна частина транспортних засобів, які вимушено "зависли" в Європі через тимчасову зупинку українських портів; Дорогі автомобілі. Йдеться в основному про автомобілі віком до 5 років та преміумсегмент. Оскільки податки на такі авто складають лише 35-40% від їхньої вартості, їх ввозитимуть і надалі;

Йдеться в основному про автомобілі віком до 5 років та преміумсегмент. Оскільки податки на такі авто складають лише 35-40% від їхньої вартості, їх ввозитимуть і надалі; Електромобілі. На авто з електричним двигуном залишився єдиний платіж: акциз, що становить 1 євро за кіловат батареї. Збір до пенсійного фонду на електроавто з 1 липня скасували одночасно зі скасуванням нульового розмитнення;

На авто з електричним двигуном залишився єдиний платіж: акциз, що становить 1 євро за кіловат батареї. Збір до пенсійного фонду на електроавто з 1 липня скасували одночасно зі скасуванням нульового розмитнення; Вантажівки, автобуси та спецтехніка. Кількість імпорту цих категорій транспорту завжди була значно меншою у порівнянні з іншими, проте потреба в них залишається високою.

Якщо все ж вас спіткала халепа і ви не встигли розмитнити автомобіль за нульовим розмитненням, і шукаєте, що тепер робити з машиною, існує кілька варіантів розв’язання цієї проблеми, пояснила учасниця правління Інституту досліджень авторинку Юлія Риковська. Отже, ви можете зробити наступне?

- Залишити авто у Польщі. Тут можна або продати його, або залишити на стоянці (вартість — 20 злотих за добу);

- Оформити реекспорт, тобто вивезти авто назад за кордон без розмитнення;

- Передати на склад митниці або СТЗ для тимчасового зберігання. Це допоможе виграти час та зібрати кошти на розмитнення;

- Віддати на користь державі. Автомобілі зараз дуже потрібні нашій армії;

- Розмитнити за звичайною процедурою, сплативши у повному розмірі всі митні платежі.

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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