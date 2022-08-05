Головний сервісний центр МВС поновив для автомобілістів ще одну електронну послугу

В Україні водії знову можуть дізнатися, скільки коштуватиме перереєстрація транспортного засобу.

Головний сервісний центр МВС Україні поновив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу". Він допоможе принаймні не хвилюватися за кошти під час реєстрації авто.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці ГСЦ МВС.

Перед тим, як звернутись до сервісного центру МВС для реєстрації чи перереєстрації автомобіля, потрібно дізнатись вартість послуги. Таку можливість надає онлайн-калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу. Як бачимо, він знову почав діяти після початку воєнних дій.

Завдяки новому сервісу, ви не лише дізнаєтеся у скільки стане реєстраційна послуга сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, а й про те, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку.

Для того, щоб скористатись онлайн-калькулятором, потрібно ввести деякі дані: тип та походження автомобіля, потребу в номерних знаках, а також необхідність вибору символів (в цьому разі треба платити додатково). Вартість збору в пенсійний фонд, який також сплачується під час першій реєстрації транспортного збору, цей калькулятор не вираховує.

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