Головний сервісний центр МВС поновив для водіїв важливий онлайн-сервіс

Як відомо, з початком повномасштабної війни РФ проти України багато державних онлайн-сервісів було відключено з міркувань безпеки. Зачепило це і сервісні центри МВС, які заморозили цілий перелік послуг, що надаються населенню.

Утім, у МВС поступово почали відновлювати роботу сервісів. Так, за інформацією Головного сервісного центру МВС у Facebook, наразі громадянам країни знову доступна послуга вибору автомобільних номерних знаків онлайн. У відкритому доступі є платні і безкоштовні номери.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, для вибору та оформлення номерних знаків жодних посередників не потрібно. Якщо представники сервісного центру МВС чи сторонні особи спонукають вас до надання їм "заохочення" за бажаний номерний знак — повідомляйте правоохоронні органи.

Як знайти номер своєї мрії? Є два алгоритми пошуку:

наявність в області;

числова комбінація.

Обравши перший критерій, можна переглянути вільні номерні знаки, які знаходяться у сервісних центрах МВС та ЦНАПах у конкретному регіоні. Водночас отримати інформацію щодо вартості знака та місця його знаходження.

Другий критерій дозволяє самостійно вказати бажану комбінацію цифр. Перевірка здійснюється серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів, а результат (про наявність номера) з’являється на екрані. Важливо, що ціна за платні номерні знаки вказана на сайті без урахування податку на додану вартість 20% та вартість спецпродукції.

Список актуальних номерів автоматично оновлюється в режимі реального часу. Наразі у функціоналі немає бронювання. Тому перш ніж відправитись реєструвати авто, краще вибрати відразу кілька варіантів номерних знаків. Так ви точно будете впевнені, що бажана комбінація дістанеться точно вам.

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