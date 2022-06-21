Хлине металобрухт: експерти розкритикували ідею змінити правила розмитнення авто

Федерація роботодавців автомобільної галузі (ФАУ) не підтримала законопроєкт щодо онлайн-розмитнення машин завдяки застосунку "Дія".

Як відомо, 15 червня 2022 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України", № 7466, який в черговий раз пропонує змінити порядок оподаткування ввезення легкових автомобілів.

У результаті враховуватиметься не вартість авто, а його вік, тип, об'єм двигуна та ексклюзивність транспортного засобу. Також запропоновано виключити із переліку платників збору на обов'язкове пенсійне страхування підприємства, установи та фізособи, які набувають права власності на легкові авто, які підлягають першій держреєстрації в Україні.

Федерація роботодавців автомобільної галузі на своєму офіційному сайті висловила офіційну позицію, в якій просить не підтримувати цей проєкт закону. Натомість для розвитку виробництва в Україні Асоціація пропонує виключити акцизний податок для авто, які виробляються в нашій країні.

У Федерації критикують не сам принцип розмитнення авто у смартфоні, а формулу розрахунку митних платежів. Вона стимулює ввезення в Україну старих авто із пробігом. Як наслідок, в Україні зросте імпорт машин віком понад десять років, а відтак середній вік авто зросте до 22,7 років, що вдвічі більше, ніж у ЄС (11,8 років). І за цим показником Україна посідає друге місце у світі після Куби. Справа в тому, що чим старший автомобіль, тим менше коштуватиме його розмитнення. Такий принцип розмитнення не сприяє розвитку автомобілебудування та зростання продажу нових авто.

Як приклад навели розрахунок вартості розмитнення для 1,5-літрового бензинового авто. За нову машину доведеться заплатити 3 960 євро, за 8-річну – 1 530 євро, а за 15-річну – лише 1 260 євро. А з 2027 року розмитнити авто у віці 8 років можна буде лише за 1 081 євро, тоді як нове – за 2 772 євро.

Крім того, у ФАУ пропонують звільнити від сплати акцизу на період воєнного стану реалізацію легкових автомобілів, які виробляються в Україні.

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