"Хто це гівно купить": українців обурила презентація LADA Niva на виставці у Вінниці

Багато хто висловився про невідповідність критеріїв ціна - якість.
На виставці агропромисловості у Вінниці відбулася презентація російського позашляховика LADA Niva Travel.
Про це повідомляє Автоцентр.
Зазначається, що цей автомобіль представлено в трьох комплектаціях: Classic, Comfort та Luxe. Ціни на цю модель наступні: від 373 973 гривень за "класичну" комплектацію, за 390 488 гривень - версія Comfort, та за ціною 436 363 гривень за "люксовий" варіант.
Утім, таку пропозиція для вітчизняних аграріїв українці сприйняли, м'яко кажучи, не дуже, передає РБК-Україна. Так, в мережі посипалися незадоволені коментарі з обговореннями самого автомобіля LADA Niva Travel, країни виробника, а також багато хто висловився про невідповідність критеріїв ціна - якість.
До вашої уваги "найгарячіші" коментарі.
- як воно потрапило до України, коли йде війна?;
- фу бл*ть, люди не купуйте це гівно;
- нові автомобілі цього бренду мають бути під забороною збирання і продажу в Україні;
- хто це гівно купить цікаво за 13 тисяч доларів?;
- а навіщо це в Україні та ще й за такі гроші;
- шедевр просто. І ціна супер, а то що згниє через рік - фігня;
- тільки не ВАЗ! Це просто колосальна зневага до себе - купувати авто в окупантів.
Раніше розповідалося про те, що в Україні вп'ятеро зріс продаж російських моделей LADA.