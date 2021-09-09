"Хто це гівно купить": українців обурила презентація LADA Niva на виставці у Вінниці

Багато хто висловився про невідповідність критеріїв ціна - якість.

На виставці агропромисловості у Вінниці відбулася презентація російського позашляховика LADA Niva Travel.

Про це повідомляє Автоцентр.

Зазначається, що цей автомобіль представлено в трьох комплектаціях: Classic, Comfort та Luxe. Ціни на цю модель наступні: від 373 973 гривень за "класичну" комплектацію, за 390 488 гривень - версія Comfort, та за ціною 436 363 гривень за "люксовий" варіант.

autocentre.ua

Утім, таку пропозиція для вітчизняних аграріїв українці сприйняли, м'яко кажучи, не дуже, передає РБК-Україна. Так, в мережі посипалися незадоволені коментарі з обговореннями самого автомобіля LADA Niva Travel, країни виробника, а також багато хто висловився про невідповідність критеріїв ціна - якість.

До вашої уваги "найгарячіші" коментарі.

як воно потрапило до України, коли йде війна?;

фу бл*ть, люди не купуйте це гівно;

нові автомобілі цього бренду мають бути під забороною збирання і продажу в Україні;

хто це гівно купить цікаво за 13 тисяч доларів?;

а навіщо це в Україні та ще й за такі гроші;

шедевр просто. І ціна супер, а то що згниє через рік - фігня;

тільки не ВАЗ! Це просто колосальна зневага до себе - купувати авто в окупантів.

Раніше розповідалося про те, що в Україні вп'ятеро зріс продаж російських моделей LADA.

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