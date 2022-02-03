І це не межа: аналітики прогнозують, що незабаром вартість бензину в Україні сягне 40 грн/літр

І це не межа: аналітики прогнозують, що незабаром вартість бензину в Україні сягне 40 грн/літр

Водіям потрібно готуватися до підняття цін на пальне.

Що не день, то на 50 копійок більше. Пальне в Україні дорожчає шаленими темпами. І зараз дешевше за тридцятку ви не купите навіть дизпалива. Утім уявіть, що скоро до цієї мінімальної ціни на літр бензину вам доведеться докласти ще десятку.

Що відбувається з цінами на пальне, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Цифри на стелах українських АЗС вже кілька тижнів, як відлетіли в космос і повертатися не хочуть. З такими цінами на пальне - краще ходити пішки, а не думати про поїздки на авто.

За останні дні, паливо досить відчутно подорожчало. Якщо вам потрібно щодня їздити по тисячу кілометрів, то від шоку треба буде довго відходити. Раніше, до підвищення цін, можна було заправляти авто на 2000 грн, але зараз за той самий об’єм доведеться викласти майже 3000 грн.

Шокують цінники на АЗС навіть деяких іноземців. Раніше в Україні заправлятися їм було вигідніше ніж на батьківщині. Тепер - далеко не усім. Іноземні водії розказують, що у них пальне коштують майже так сама, як і у нас. Тож, тепер за дешевим бензином в Україну немає сенсу їхати.

І це ще далеко не кінець - розчаровують експерти. Через курсові коливання: гривня-долар та світові ціни на нафту - в лютому ціни на бензин, дизель та автомобільний газ ще зростуть. В наступну декаду лютого, дійсно буде здорожчання. На заправках і бензин і дизельне пальне здорожчають мінімум на півтори гривні - це факт.

Тож, радимо заправити своє авто під зав’язку, та прокласти свій маршрут таким чином, щоб не витрачати зайву дорогоцінну рідину.

Аналітики прогнозують ціну за 95-ий бензин у 40 грн і кажуть, що це ще не межа

Нагадаємо, Експерт зробив прогноз, що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз в Україні найближчим часом.