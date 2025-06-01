Як за допомогою Google Maps уникнути штрафів за перевищення швидкості

Важлива функція в Google Maps для водіїв / © Pixabay

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Карти Google вже давно є незамінним інструментом для багатьох водіїв. У 2023 році було запроваджено важливу нову функцію — функцію, яка показує поточну швидкість транспортного засобу та надає інформацію про обмеження швидкості, що діють на певних ділянках доріг. Це дозволяє водіям ефективніше уникати штрафів.

Які ще зручності пропонує популярний застосунок, передає Interia.

Карти Google пропонують водіям можливість вимірювати свою поточну швидкість та надавати інформацію про обмеження швидкості на дорозі.

Додаток дозволяє отримувати сповіщення про аварії, ремонтні роботи, перевірки поліцією та видимі позначки стаціонарних та мобільних камер контролю швидкості.

У деяких країнах, таких як Німеччина, використання камер контролю швидкості та попереджень про дорожні перевірки на Картах Google заборонено.

Застосунок Google Maps постійно розвивається, і майже кожне оновлення приносить нові функції. Деякі з них виявляються кориснішими для водіїв, ніж ви думаєте. Вже деякий час популярні карти відображають, серед іншого, фактичну швидкість транспортного засобу, виміряну за допомогою GPS, та чинні обмеження швидкості. Це забезпечує водіям додаткову підтримку, яка допомагає їм краще контролювати дорожню ситуацію та уникати потенційних штрафів.

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Функція відображення поточного обмеження швидкості на Google Картах особливо корисна під час руху незнайомими маршрутами. Ця інформація відображається на екрані у вигляді дорожнього знака, а лічильник швидкості стає червоним, коли ми перевищуємо обмеження швидкості. Якщо ви не бачите цих даних, переконайтеся, що ваш застосунок оновлено, а опції «Обмеження швидкості» та «Спідометр» увімкнено в налаштуваннях навігації.

Карти Google попереджатимуть про ремонтні роботи та перевірки поліції

Однак це не єдина функція Google Maps, яку цінують водії. Не менш корисною опцією є отримання сповіщень про надзвичайні події на дорозі, такі як затори, аварії чи поліцейські перевірки. Проїжджаючи повз повідомлений інцидент, ми можемо підтвердити його обґрунтованість або повідомити, що проблема більше не виникає. Додавання попереджень також на розсуд користувачів — просто натисніть значок плюса внизу екрана та виберіть один із доступних варіантів, наприклад, «аварія», «транспортний засіб з порушеннями» або «закриття смуги руху».

Камера контролю швидкості? Карти Google показуватимуть їх як значки

Додаток також може попереджати водіїв про камери контролю швидкості, що вимірюють швидкість у певних місцях. Просто виберіть пункт призначення та сплануйте маршрут, щоб побачити помаранчеві значки, що позначають стаціонарні камери контролю швидкості. Тим часом синій значок вказує на наявність мобільної камери контролю швидкості, що допомагає водіям бути більш пильними та уникати штрафів.

Обмеження використання

В деяких країнах Європи активація і використання окремих функцій Google Maps заборонена. Наприклад, в Німеччині і Франції заборонено не тільки використовувати, але і перевозити в автомобілі в будь-якому вигляді карту з геолокацією стаціонарних радарів контролю швидкості.

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Чи можуть нас оштрафувати за використання Google Maps під час подорожі Німеччиною? Це значною мірою залежить від підходу поліцейського, який проводить перевірку. Однак, щоб уникнути зайвих проблем, варто про всяк випадок вимкнути функцію радара та попередження про дорожню перевірку в додатку. У разі перевірки це покаже офіцеру, що ця опція неактивна.

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