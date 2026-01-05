Які авто купували українці наприкінці 2025 року: топ 10 моделей

VOLKSWAGEN ID.UNYX / © Getty Images

Основний попит українців щодо купівлі авто у грудні 2025 року припав на електромобілі, які зайняли майже всі позиції у першій десятці бестселерів.

Про це повідомив «Укравтопром».

У грудні десять найпопулярніших моделей забезпечили близько 40% продажів нових легкових авто в Україні. У грудневому рейтингу переважають електромобілі — вони займають вісім позицій із 10 у списку лідерів.

Перше місце за підсумками місяця посів електричний кросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX, який став найпродаванішою моделлю на ринку.

Топ 10 нових легкових автомобілів грудня 2025 року

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 825 авто.

BYD Leopard 3 — 735 авто.

BYD Sea Lion 06 — 641 авто.

RENAULT Duster — 582 авто.

ZEEKR 7X — 442 авто.

TOYOTA RAV-4 — 408 авто. .

BYD Sea Lion 07 — 387 авто

ZEEKR 001 — 363 авто.

BYD Yuan Up — 308 авто.

HONDA eNP2 — 306 авто.

До слова, автомобільний ринок 2026 року обіцяє стати ареною запеклої боротьби між європейською класикою та амбітними китайськими брендами. Експерти видання Express виокремили сім ключових новинок, які визначатимуть тренди року: від розкішного Range Rover Electric до бюджетного електрокара Renault Twingo.