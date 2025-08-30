Які вживані авто найпопулярніші серед українців: топ-10 марок

ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто / © Associated Press

Минулого місяця українці найчастіше купували імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років.

Про це передає Newsauto.

Так, у липні 2025 року український автопарк поповнили понад 7,2 тисячі таких автівок, що майже третина від усіх легковиків з пробігом на ринку. Загальна кількість імпортованих авто у липні — 22,4 тис.

ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто до 5 років:

Tesla Model Y — 733 авто, ціна від 30 000$ до 38 000$ (~1,2–1,5 млн грн);

Tesla Model 3 — 396 авто, від 25 000$ (~1 млн грн);

Nissan Rogue — 246 авто, від 20 000$ (~800 тис. грн);

Mazda CX-5 — 221 авто, від 18 000$ (~720 тис. грн);

Kia Niro — 205 авто, від 23 000$ (~920 тис. грн);

Volkswagen Tiguan — 188 авто, від 22 000$ (~880 тис. грн);

Hyundai Kona — 165 авто, від 20 000$ (~800 тис. грн);

Chevrolet Bolt — 150 авто, від 19 000$ (~760 тис. грн);

Audi Q5 — 148 авто, від 28 000$ (~1,1 млн грн);

Ford Escape — 143 авто, від 21 000$ (~840 тис. грн).

Лідери серед вживаних авто — електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai. У виданні пояснюють, що ці автівки популярні серед українців завдяки безмитному ввезенню, низьким витратам на зарядку у порівнянні з пальним та сучасним технологічним оснащенням.

Кросовери Nissan Rogue, Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan популярні через свою універсальність, просторий салон та надійність.

Kia Niro та Audi Q5 — це баланс комфорту, престижу та доступної ціни.

Ford Escape підходить тим, хто шукає практичний і недорогий автомобіль для щоденного використання.

Зазначаєтья, що ринок авто в Україні поступово зміщується у бік електромобілів та економічних кросоверів, які поєднують технологічність і помірну вартість.

