ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
1216
Час на прочитання
2 хв

Які вживані авто найпопулярніші серед українців: топ-10 марок

Українців найбільше цікавлять вживані авто віком до 5 років.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто

ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто / © Associated Press

Минулого місяця українці найчастіше купували імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років.

Про це передає Newsauto.

Так, у липні 2025 року український автопарк поповнили понад 7,2 тисячі таких автівок, що майже третина від усіх легковиків з пробігом на ринку. Загальна кількість імпортованих авто у липні — 22,4 тис.

ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто до 5 років:

  • Tesla Model Y — 733 авто, ціна від 30 000$ до 38 000$ (~1,2–1,5 млн грн);

  • Tesla Model 3 — 396 авто, від 25 000$ (~1 млн грн);

  • Nissan Rogue — 246 авто, від 20 000$ (~800 тис. грн);

  • Mazda CX-5 — 221 авто, від 18 000$ (~720 тис. грн);

  • Kia Niro — 205 авто, від 23 000$ (~920 тис. грн);

  • Volkswagen Tiguan — 188 авто, від 22 000$ (~880 тис. грн);

  • Hyundai Kona — 165 авто, від 20 000$ (~800 тис. грн);

  • Chevrolet Bolt — 150 авто, від 19 000$ (~760 тис. грн);

  • Audi Q5 — 148 авто, від 28 000$ (~1,1 млн грн);

  • Ford Escape — 143 авто, від 21 000$ (~840 тис. грн).

Лідери серед вживаних авто — електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai. У виданні пояснюють, що ці автівки популярні серед українців завдяки безмитному ввезенню, низьким витратам на зарядку у порівнянні з пальним та сучасним технологічним оснащенням.

Кросовери Nissan Rogue, Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan популярні через свою універсальність, просторий салон та надійність.

Kia Niro та Audi Q5 — це баланс комфорту, престижу та доступної ціни.

Ford Escape підходить тим, хто шукає практичний і недорогий автомобіль для щоденного використання.

Зазначаєтья, що ринок авто в Україні поступово зміщується у бік електромобілів та економічних кросоверів, які поєднують технологічність і помірну вартість.

Раніше експерти назвали вживані авто з найбільшими проблемами в ремонті.

Дата публікації
Кількість переглядів
1216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie