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- Україна
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Якщо поліція зупинила авто: навіщо і як писати пояснення
Письмове пояснення може скасувати штраф від поліції. Відсутність цього документа часто грає проти водія.
Якщо поліція зупинила автомобіль, водій має право не лише слухати, а й активно захищати свої інтереси. Один із найважливіших інструментів захисту — письмове пояснення, яке передбачене статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Про це пише Uamotors.
Письмове пояснення — не формальність, а можливість викласти свій погляд, пояснити обставини події або висловити незгоду з діями інспектора.
Пояснення стає частиною справи і враховується судом. Його відсутність часто грає проти водія, адже тоді розгляд ґрунтується виключно на даних поліції. Тому варто коротко, чітко і без емоцій подати власну версію подій, уникаючи фраз, які можуть трактуватись як визнання провини, наприклад: «вину визнаю» або «каюсь».
Якщо поліцейський перешкоджає поданню письмового пояснення, це слід фіксувати: записати відео, знайти свідків або зробити заяву на камеру. Таке порушення є підставою для оскарження дій поліції та навіть скасування постанови.
Знання своїх прав і вміння їх відстоювати — найнадійніший спосіб убезпечити себе в подібних ситуаціях.
До слова в Україні поліція нерідко зупиняє водіїв «для перевірки документів». Але не всі знають, що такі дії патрульних незаконні, якщо на те немає чітко визначеної причини.