Імпорт вживаних авто: як розвиватиметься ввезення до України машин із пробігом в серпні

Експерти розповіли, що буде з імпортом вживаних автомобілів в останній місяць літа 2022 року.

Так, фахівці дійшли висновку, що об’єми імпорту вживаних авто в серпні будуть ще меншими.

Про це йдеться в Інституті досліджень авторинку.

В липневу статистику потрапило багато автомобілів, які українці купили ще під час дії нульового розмитнення, але не встигли. Також зараз "допливають" авто з Америки, які "зависли" у портах Європи. Після того, як цей відкладений попит буде задоволений, показники будуть ще гіршими", - вважає голова ІДА Станіслав Бучацький.

Зокрема, зменшення кількості імпорту помітили на практиці в автобізнесі. У липні суттєво зріс курс валют. Оскільки автомобілі продають за кордоном за євро чи долари, мито і ПДВ пропорційні вартості авто в перерахунку на гривні, а акциз нараховують в євро — зростає і вартість розмитнення в національній валюті.

"Це суттєво знижує платоспроможність українців, ввезення авто з-за кордону стає економічно невигідним, як наслідок — попит на послуги суттєво зменшується. Робота бізнесу — це також сплата податків, робочі місця, економічна активність, яка зараз неабияк важлива. У такі складні часи для кожного, варто було б знайти компроміс у сфері оподаткування, враховуючи обставини", - зазначила директорка компанії West Auto Hub Юлія Риковська.

Цікаво, що у липні в інтернет-продажу автотранспорту спостерігалось підвищення активності як продавців, так і покупців. Каталоги пропозицій продовжували поповнюватися "свіжопригнаними" автівками, які після оформлення та певної підготовки потрапляли у продаж. Своєю чергою потенційні покупці виявляють підвищений інтерес, уже фактично до залишків з основної хвилі "свіжопригнаних" авто. Також частина продавців, які боялися призначити певну ціну на свої машини під час дії "нульового розмитнення", аби не продешевити, повернулися до продажу за "старими" цінами.

"Однак, у наступні місяці, після доволі швидкого вичерпання запасів на ринку згаданих "свіжопригнаних" авто, подорожчанням транспортування машин зі США та зростанням курсу валюти, скоріш за все доведеться спостерігати певне зниження темпів торгів автомобілями, і не лише в інтернеті, а й загалом", - сказав аналітик Остап Новицький.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".