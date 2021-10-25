Імпорт вживаних автомобілів: із яких країн українці найчастіше завозять машини з пробігом

Цей сегмент користується величезним попитом.

Як відомо, в Україні ринок вживаних автомобілів є досить популярним.

У зв'язку з цим, дослідники сервісу перевірки авто CarVerical склали список країн, із яких українці найчастіше завозять машини з пробігом.

Зазначається, що це дослідження базується на інформації лише про ті імпортні вживані автомобілі, які були перевірені через платформу carVertical протягом останніх 2 років.

Отже, п'ять країн, які є найбільшими імпортерами вживаних автомобілів в Україні, мають такий вигляд:

США - 30,3% ;

- ; Німеччина - 23,8% ;

- ; Бельгія - 7,4% ;

- ; Литва - 6,5% ;

- ; Нідерланди - 6,3% .

Справа в тому, що більшість американців у разі, якщо машина отримала пошкодження у ДТП, віддають свої автомобілі на аукціонний паркінг, отримуючи грошову компенсацію від страхової компанії, після чого вони купують нові машини. Як правило, українці купують американські вживані автомобілі через вигідну ціну, причому це стосується навіть дорогих моделей.

Машини німецького походження користуються популярністю за рахунок якості, на яку позитивно впливають наступні чинники:

стан доріг;

рівень сервісу;

якісні та безпечні робочі рідини.

Згідно з останніми тенденціями, вживані автомобілі з Німеччини та США будуть популярні серед українців у найближчі роки завдяки високій якості та дешевизні відповідно.

Бельгійські вживані автомобілі популярні серед українців через свій гарний стан та якість. На 4-му и 5-му місцях знаходяться Литва і Нідерланди відповідно. Вживані автомобілі з цих країн є дуже дешевими. В Нідерландах є навіть відкритий автомобільний аукціон, де ціни в два рази нижче, ніж в автосалоні. Вживані машини з обох країн також мають високу якість і швидко доставляються до України. Останнім часом литовські вживані машини стали дорожче, тому Нідерланди незабаром посядуть 4-ту сходинку у цьому рейтингу.

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