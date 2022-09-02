Імпорт вживаних автомобілів в Україні обвалився всемеро: яка цінова структура щодо купівлі машині із пробігом

Під час дії так званого "нульового розмитнення" була встановлено одразу кілька рекордів в імпорті вживаних авто з-за кордону. Основний з них — кількість легковиків з пробігом, які привезли українці. Після скасування можливості ввозити автомобілі без сплати митних платежів імпорт суттєво "просів".

Про це інформують експерти Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що в серпні пройшли митне оформлення близько 18,8 тисячі нових та вживаних "легковиків". Вживаними із них було близько 15 тисяч. Для порівняння, в липні 2022 року, у перший місяць після скасування нульового розмитнення, загальна кількість імпортованих легковиків склала 13,6 тисячі. Вживаними із них були близько половини. Тобто загальний приріст імпорту між червнем та липнем-2022 склав 38%.

Так, порівняно з показниками червня цього року, коли ще діяло нульове розмитнення (понад 100 тисяч ввезених вживаних авто за місяць), це майже в 7 разів менше. Якщо порівнювати із серпнем минулого 2021 року, котрий виявився рекордним для українського авторинку, це — у 4 рази менше.

Щодо цінової структури легковиків з пробігом, які оформили у серпні, то більшість авто (45%) коштувала менш як $6 тисяч. Таких машин імпортували близько 8,5 тис. штук. Машин вартістю $6-10 тис. оформили 3 990 шт., у ціновому діапазоні $10-30 тис. опинилися 4 527 шт., а автомобілів з цінником понад $30+ тис. нарахували лише 1 717 шт. Загалом купівельна спроможність українців залишається стабільно низькою та в більшості вони потребують машин доступної цінової категорії.

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