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Імпорт зріс на 45%: топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року

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Імпорт зріс на 45%: топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року

Associated Press

Цей сегмент показує неабияку популярність.

За підсумками 2021 року українці придбали 533,2 тисячі легкових авто з пробігом з-за кордону.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що порівняно з 2020 роком імпорт вживаних авто зріс на рекордні 45%. На таку динаміку суттєво вплинув пільговий період легалізації так званих "євроблях", яких від травня до листопада оформили понад 86 тисяч. Тобто, "чистий" показник імпорту — це 447 тисяч вживаних легковиків. Що, однак, теж немало, бо на 22% більше за результат 2020 року.

Так, експерти виділяють основні причини такого зростання імпорту вживаних авто:

- створені умови для офіційного імпорту вживаного транспорту з-за кордону. Можливість легально ввозити транспортні засоби, дотримуючись законодавства, сприяє детінізації ринку та розвитку цілого сегменту бізнесу — імпорту та продажу вживаних авто. Донедавна така можливість була під забороною, що стримувало продажі та сприяло різноманітним схемам, у тому числі ввезенню так званих "євроблях";

- дефіцит автомобілів, який існує в Україні, сприяє стабільному зростанню продажів. За розрахунками експертів Інституту досліджень авторинку, для того, щоб в Україні досягнути європейського рівня автомобілізація у 600 автомобілів на тисячу осіб населення, український автопарк потрібно подвоїти. У разі збереження темпів зростання кількості авто в Україні, для цього знадобиться щонайменше 20 років;

- підвищений попит на автомобілі "доступного" сегменту. 60% продажів машин в Україні — автомобілі вартістю до $10 тисяч. Пропозиції на внутрішньому ринку недостатньо, щоб задовольнити потребу українців. Тому машини з пробігом привозять з-за кордону;

- відновлення української економіки сприяє зростанню продажів автомобілів. По-перше, в українців стало більше коштів. По-друге, визначальним фактором під час купівлі авто є впевненість у завтрашньому дні.

До вашої уваги топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року:

  • Volkswagen Passat — 30 664
  • Volkswagen Golf 26 550
  • Skoda Octavia — 23 975
  • Renault Megane — 19 540
  • Ford Focus — 16 402
  • Renault Scenic — 12 841
  • Opel Zafira — 12 331
  • Opel Astra — 11 646
  • Skoda Fabia — 9 848
  • Hyundai Sonata — 8 921
  • Audi A48 — 8 349
  • Nissan Rogue — 8 270
  • Audi A6 — 8 016
  • Volkswagen Touran — 7 932
  • Ford Fusion — 7 925
  • Volkswagen Jetta — 7 826
  • BMW 3 Series — 7 003
  • BMW 5 Series — 5 580
  • Volkswagen Tiguan — 5 306
  • Ford Escape/Kuga — 5 176
  • Nissan Qashqai — 5 106
  • Mazda 6 4 752
  • Hyundai Santa Fe — 4 619
  • Renault Logan — 4 616
  • BMW X5 — 4 396
  • Mitsubishi Outlander — 4 276
  • Hyundai Tucson — 4 182
  • Mazda 3 — 4 144
  • Dodge Journey — 4 137
  • Renault Sandero — 3 952
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