Імпорт зріс на 45%: топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року

Імпорт зріс на 45%: топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року

Цей сегмент показує неабияку популярність.

За підсумками 2021 року українці придбали 533,2 тисячі легкових авто з пробігом з-за кордону.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що порівняно з 2020 роком імпорт вживаних авто зріс на рекордні 45%. На таку динаміку суттєво вплинув пільговий період легалізації так званих "євроблях", яких від травня до листопада оформили понад 86 тисяч. Тобто, "чистий" показник імпорту — це 447 тисяч вживаних легковиків. Що, однак, теж немало, бо на 22% більше за результат 2020 року.

Так, експерти виділяють основні причини такого зростання імпорту вживаних авто:

- створені умови для офіційного імпорту вживаного транспорту з-за кордону. Можливість легально ввозити транспортні засоби, дотримуючись законодавства, сприяє детінізації ринку та розвитку цілого сегменту бізнесу — імпорту та продажу вживаних авто. Донедавна така можливість була під забороною, що стримувало продажі та сприяло різноманітним схемам, у тому числі ввезенню так званих "євроблях";

- дефіцит автомобілів, який існує в Україні, сприяє стабільному зростанню продажів. За розрахунками експертів Інституту досліджень авторинку, для того, щоб в Україні досягнути європейського рівня автомобілізація у 600 автомобілів на тисячу осіб населення, український автопарк потрібно подвоїти. У разі збереження темпів зростання кількості авто в Україні, для цього знадобиться щонайменше 20 років;

- підвищений попит на автомобілі "доступного" сегменту. 60% продажів машин в Україні — автомобілі вартістю до $10 тисяч. Пропозиції на внутрішньому ринку недостатньо, щоб задовольнити потребу українців. Тому машини з пробігом привозять з-за кордону;

- відновлення української економіки сприяє зростанню продажів автомобілів. По-перше, в українців стало більше коштів. По-друге, визначальним фактором під час купівлі авто є впевненість у завтрашньому дні.

До вашої уваги топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року :