Імпорт зріс на 45%: топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року

Цей сегмент показує неабияку популярність.
За підсумками 2021 року українці придбали 533,2 тисячі легкових авто з пробігом з-за кордону.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Зазначається, що порівняно з 2020 роком імпорт вживаних авто зріс на рекордні 45%. На таку динаміку суттєво вплинув пільговий період легалізації так званих "євроблях", яких від травня до листопада оформили понад 86 тисяч. Тобто, "чистий" показник імпорту — це 447 тисяч вживаних легковиків. Що, однак, теж немало, бо на 22% більше за результат 2020 року.
Так, експерти виділяють основні причини такого зростання імпорту вживаних авто:
- створені умови для офіційного імпорту вживаного транспорту з-за кордону. Можливість легально ввозити транспортні засоби, дотримуючись законодавства, сприяє детінізації ринку та розвитку цілого сегменту бізнесу — імпорту та продажу вживаних авто. Донедавна така можливість була під забороною, що стримувало продажі та сприяло різноманітним схемам, у тому числі ввезенню так званих "євроблях";
- дефіцит автомобілів, який існує в Україні, сприяє стабільному зростанню продажів. За розрахунками експертів Інституту досліджень авторинку, для того, щоб в Україні досягнути європейського рівня автомобілізація у 600 автомобілів на тисячу осіб населення, український автопарк потрібно подвоїти. У разі збереження темпів зростання кількості авто в Україні, для цього знадобиться щонайменше 20 років;
- підвищений попит на автомобілі "доступного" сегменту. 60% продажів машин в Україні — автомобілі вартістю до $10 тисяч. Пропозиції на внутрішньому ринку недостатньо, щоб задовольнити потребу українців. Тому машини з пробігом привозять з-за кордону;
- відновлення української економіки сприяє зростанню продажів автомобілів. По-перше, в українців стало більше коштів. По-друге, визначальним фактором під час купівлі авто є впевненість у завтрашньому дні.
До вашої уваги топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року:
- Volkswagen Passat — 30 664
- Volkswagen Golf — 26 550
- Skoda Octavia — 23 975
- Renault Megane — 19 540
- Ford Focus — 16 402
- Renault Scenic — 12 841
- Opel Zafira — 12 331
- Opel Astra — 11 646
- Skoda Fabia — 9 848
- Hyundai Sonata — 8 921
- Audi A48 — 8 349
- Nissan Rogue — 8 270
- Audi A6 — 8 016
- Volkswagen Touran — 7 932
- Ford Fusion — 7 925
- Volkswagen Jetta — 7 826
- BMW 3 Series — 7 003
- BMW 5 Series — 5 580
- Volkswagen Tiguan — 5 306
- Ford Escape/Kuga — 5 176
- Nissan Qashqai — 5 106
- Mazda 6 — 4 752
- Hyundai Santa Fe — 4 619
- Renault Logan — 4 616
- BMW X5 — 4 396
- Mitsubishi Outlander — 4 276
- Hyundai Tucson — 4 182
- Mazda 3 — 4 144
- Dodge Journey — 4 137
- Renault Sandero — 3 952