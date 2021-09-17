Використовуються різні типи запитів.

Стало відомо, із яких країн найчастіше шукають вживані автомобілі українці в Інтернеті.

Відповідне дослідження провели фахівці цифрового консалтингового агентства “Ольшанський і Партнери".

Зазначається, що понад 1,35 млн разів на місяць українці шукають вживані авто в Інтернеті, безпосередньо вказуючи цей фактор в рядку пошуку. Це 3,66% всього попиту на авторинку, що відповідає 16,2 млн запитів на рік.

Так, українці шукають вживані авто, використовуючи різні типи запитів:

безпосередньо з “вживані” + уточнювальні фактори;

назва агрегаторів, які спеціалізуються на продажу вживаних автомобілів;

назва країн, звідки б вони хотіли доставку авто.

Найчастіше вживані авто українці шукають в США. Всього за три роки тренд виріс на 31% (в середньому від 87 тисяч до 115 тисяч запитів на місяць). Також за три роки попит на авто з Литви знизився на 59% (від 136 тисяч до 56 тисяч запитів на місяць).

Ще більш суттєве зниження інтересу в українців відбулося стосовно авто з Польщі – такий попит за три роки впав на 62% (від 122 тисяч до 45 тисяч запитів на місяць).

Загалом США, Литва, Німеччина – лідери за інтересом до вживаних авто. Разом вони збирають 53% всього попиту із зазначенням геофактора (в середньому близько 300 тисяч запитів на місяць).

Для порівняння: частка попиту на нові автомобілі – всього 0,2% (близько 77 тисяч запитів на місяць або 924 тисячі запитів на рік). Це означає, що під час пошуку нових авто онлайн українці більше керуються іншими критеріями – назвою бренду, агрегатора, зазначенням міста.

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