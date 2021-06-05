Кабмін хоче обкласти автомобілістів новим податком: яких машин це стосуватиметься та скільки доведеться сплатити

Зазначається, що українців поставили перед непростим вибором.

Депутати Верховної Ради готують новий податок на автомобілі.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передають "Економічні новини".

Так, за його словами, автомобілістів хочуть обкласти щорічним податком в розмірі близько однієї тисячі доларів.

Як зазначає Железняк, якщо раніше тільки власники дорогих автомашин, вартість яких становила понад 70 тисяч доларів, платили щорічний податок, то відтепер Кабмін вирішив розширити спектр автомобілів з позначкою "розкіш", і які будуть підлягати обов’язковому оподаткуванню.

"Зараз українці будуть платити не за люксові марки, а за автомобілі, які коштують більше 40 тисяч доларів США. Я вважаю це не справедливим", - заявив нардеп.

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Железняк вважає, що українців ставлять перед вибором, або платити чималий податок на авто, або продавати машину, оскільки купуючи автомобіль далеко не люксових марок, люди не розраховували довічно платити на нього податок.

"У людей виникне питання, чому держава, не вирішивши питання з податковими та митними дірами, хоче нас обкладати додатковими податками", – підсумував нардеп.

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