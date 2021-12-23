Кабмін подовжив заборону на ввезення автомобілів до України з РФ

Кабмін подовжив заборону на ввезення автомобілів до України з РФ

Термін триватиме ще мінімум рік.

Кабінет міністрів ще на рік подовжив заборону на ввезення автомобілів до України з Російської Федерації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в четвер, 23 грудня.

Прот, в Кабміні так і не побачили, що вже другий рік російські автомобілі до України все ж таки потрапляють через заборону, під виглядом машинокомплектів. Їх продовжує збирати завод ЗАЗ. Заходять у країну й "ГАЗелі", зібрані на заводах в інших країнах.

У пояснювальній записці йдеться, що Росія заборонила до ввезення на свою територію низку товарів з України. Разом з тим, законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором та/або державою-окупантом, відповідні заходи можуть застосовуватися за рішенням Кабінету міністрів.

У новій ухвалі Кабміну перелік заборонених до ввезення товарів з РФ не розширили, а лише змінили дату остаточного терміну дії заборони. Тому російські автомобілі залишаться на українському ринку й надалі.

Додамо, що наразі в Україні з російських машинокомплектів збирається низка моделей LADA.

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