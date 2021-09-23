Кабмін схвалив нові позначення у водійському посвідченні: що відомо

Відповідні зміни було внесено на засіданні постанови.

Кабінет Міністрів України змінив механізм складання практичного іспиту на отримання водійського посвідчення.

Відповідні зміни містяться у затвердженій на вчорашньому засіданні постанові, передає SUD.

Так, документом вносяться зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабміну від 8 травня 1993 року № 340, зокрема, водійські посвідчення доповнять формами кодів, які будуть позначати додаткову інформацію:

медичні причини (наявність засобів корекції та/або захисту зору; окулярів; контактних лінз; слухових апаратів; засобів для спілкування; протезів кінцівок);

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія; автоматичний вибір передатного числа; пристосований пристрій управління трансмісією; пристосована педаль зчеплення; зчеплення, що проводиться в дію рукою; автоматичне зчеплення; модифіковані гальмові системи та ін.);

коди на позначення обмежень (керування транспортним засобом лише в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу сонця); керування транспортним засобом лише в радіусі км від місця проживання власника або в межах міста/регіону; керування транспортним засобом без пасажирів та інші);

адміністративні питання (обмін посвідчення; дублікат посвідчення; та інші).

Наприклад, встановлюється, що у разі складання особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у графі “12” посвідчення водія зазначається відповідна відмітка у формі коду згідно з додатком. Посвідчення водія с такою відміткою повинні використовуватися лише для керування транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.

Постановою також виключається вимоги щодо підтвердження навичок керування транспортним засобом (для осіб, що працюють водіями, або керують транспортними засобами, які не є їх власністю).

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Документом також зазначається, що під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших переметів, передбачених програмою підготовки. Результати складеного іспиту вважаються дійсними протягом двох років, але не більше строку дії виданого свідоцтва про закінчення закладу.

Окрім того, у разі складання одночасного відкриття двох категорій іспити складаються за вищою з них. Вищою вважається категорія:

DE - відносно D1E;

D - відносно D1;

CE - відносно C1E;

C - відносно C1;

A - відносно A1.

Співвідношення категорій транспортних засобів, зазначених у цьому пункті, не застосовується у разі складання іспитів для отримання посвідчення водія транспортними засобами категорій В1, В, ВЕ.

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