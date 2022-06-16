Кабмін вніс до Ради законопроєкти щодо нового порядку розмитнення авто: що пропонують

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді три законопроекти щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

Відповідні документи було внесено до ВР у середу, 15 червня .

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Так, проект №7466 передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Документ пропонує змінити систему оподаткування, яка існує, шляхом запровадження нової формули розмитнення. У результаті враховуватиметься не вартість авто, а його вік, тип, об'єм двигуна та ексклюзивність транспортного засобу. Також запропоновано виключити із переліку платників збору на обов'язкове пенсійне страхування підприємства, установи та фізособи, які набувають права власності на легкові авто, які підлягають першій держреєстрації в Україні.

Другий законопроект, №7467, вносить зміни до Бюджетного кодексу та передбачає, що 50% надходжень від акцизного податку з ввезених авто направляються до загального фонду держбюджету. Інші 50% надходитимуть до спеціального фонду держбюджету. Крім того, скасовується норма про віднесення до доходів загального фонду держбюджету зборів на пенсійне страхування, що сплачуються під час придбання права власності на авто, що підлягають першій реєстрації.

Водночас проект закону №7468 змінює Митний кодекс. Зокрема, передбачається, що митне оформлення легкових автомобілів здійснюється митними органами на підставі електронної декларації, яка подається через Єдиний державний портал електронних послуг ("Дія").

До того ж запропоновано інші зміни до Митного кодексу:

- підприємства, що здійснюють декларування вживаних легковиків, з року випуску яких минуло більше трьох років, можуть обрати будь-яку іншу форму декларування, передбачену Митним кодексом;

- сертифікація автомобілів, завезених для вільного обігу, є добровільною;

- замовлення послуг держреєстрації та перереєстрації легкових авто здійснюється через "Дію".

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені в результаті бойових дій.

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