Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне

Тепер за вартістю бензину, дизеля та автогазу слідкуватимуть ще ретельніше.

Кабінет міністрів України доручив Державній службі статистики щодня здійснювати моніторинг цін на пальне.

Відповідне рішення випливає з ухвали уряду, ухваленої на засіданні КМУ від 12 січня 2022 року, передає Enkorr.

Відтепер, за вартістю бензину, дизеля та автогазу слідкуватимуть ще ретельніше.

Моніторингу цін також підлягає низка харчових продуктів і медичних товарів. Отримані дані Держстат має надсилати в Міністерство економіки для аналізу. У свою чергу, Мінекономіки зобов'язане забезпечити аналіз цін на зазначені товари й динаміку їх зміни, результати якого надаватиме Кабінету міністрів щоп'ятниці.

Мінекономіки також має забезпечити створення міжвідомчих груп за товарно-галузевим принципом із залученням представників профільних відомств і асоціацій (у разі згоди таких), а також за потреби (але не рідше одного разу на три місяці) проводити спільні засідання щодо стану ринків відповідних товарів. Підсумки цих засідань разом із пропозиціями зі стабілізації цін на зазначені товари мають подаватися уряду й центральним виконавчим органам влади.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

Додамо, що Кабмін вніс зміни до формули розрахунку середньої ціни. Зокрема, до неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі 27 дол./т або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензину і 73 коп./л (з ПДВ) - до ДП. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).