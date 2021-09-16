Кабмін змінив порядок підготовки майбутніх водіїв: що відомо

Було ухвалено рішення й щодо отримання посвідчення.

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання змінив порядок підготовки майбутніх водіїв.

Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

Так, згідно з постановою Уряду, відтепер підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв можливі онлайн. Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

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Зазначається, що дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Окрім того, передбачається можливість отримання за бажанням особи замовленого через електронний кабінет водія або додаток "Дію" посвідчень з використання засобів національного оператора поштового зв’язку або кур’єра.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку", - наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Раніше розповідалося про те, в яких країнах можна їздити з українськими водійськими правами.

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