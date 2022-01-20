Кабмін змінив правила реєстрації деяких автомобілів

Нова постанова регулює конфісковані та заставні машини.

Кабінет міністрів України у середу, 19 січня, ухвалив зміни щодо порядку реєстрації та зняття з обліку автомобілів.

Відповідне рішення було внесено до постанови.

Так, нововведення стосуються насамперед машин, власники яких занесені до Єдиного реєстру боржників, а також конфіскованих автомобілів.

Постанова доповнює перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів. Крім стандартного договору купівлі/продажу, це може бути акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.

Також документ розширює перелік винятків, у яких провадиться перереєстрація транспортного засобу (ТС) боржників:

якщо перереєстрація не пов'язана із відчуженням;

транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;

ТЗ отримано як погашення боргу;

ТЗ отримано безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.

Таким чином, ініціатор проєкту – Міністерство юстиції – врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Адже, згідно з пояснювальною запискою, часто сервісні центри МВС на практиці відмовляють у реєстрації авто, яке було продано банком у рамках закону про забезпечення вимог кредиторів, тобто заставного автомобіля.

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