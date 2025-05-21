ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
3 хв

Кешбек не лише за страхування: ОРАНТА та Банк Кредит Дніпро оновили програму винагороди для автовласників Новини компаній

НАСК ОРАНТА спільно з Банком Кредит Дніпро оголосили про запуск оновленої кешбек-програми, орієнтованої на автовласників. 

Кешбек не лише за страхування: ОРАНТА та Банк Кредит Дніпро оновили програму винагороди для автовласників

До 1000 гривень кешбеку – не за реєстрацію, не за участь у розіграші, а просто за користування карткою. Страхова компанія ОРАНТА спільно з Банком Кредит Дніпро запустили оновлену програму винагороди, яка дозволяє автовласникам отримати грошове повернення не лише за страхування, а й за звичайні повсякденні покупки з карткою ОРАНТА.

Отримати пропозицію для оформлення картки можна виключно через мобільний застосунок ORANTA Drive. Після цього клієнти автоматично беруть участь у кешбек-програмі. Винагорода нараховується за активне користування карткою, включно з першою оплатою, розрахунками на визначену суму, а також оплатою страхових полісів – Автоцивілки, Зеленої картки або Міні КАСКО. Загальна сума кешбеку може сягати до 1000 грн.

У компанії пояснюють: запуск нової програми став логічним продовженням попередньої пропозиції – з урахуванням досвіду, зворотного зв’язку та потреб клієнтів. Якщо минулого разу, щоб скористатися пропозицією, користувачам потрібно було виконати низку умов, то тепер організатори максимально спростили всі етапи й поширили дію пропозиції також на обслуговування у відділеннях. 

Картка ОРАНТА – це поєднання банківського інструменту та страхового сервісу. Вона інтегрована в ORANTA Drive – застосунок, який поєднує функції страхування, фінансів і щоденних сервісів для водіїв: виклик допомоги на дорозі, бортовий журнал, паркування, оплату штрафів. Кешбек нараховується як за оплату страховки, так і за будь-які інші розрахунки карткою. Якщо страховий поліс оплачено кредитними коштами – клієнт отримує 500 грн кешбеку, якщо власними – 100 грн. Додаткову винагороду можна отримати за першу покупку карткою та досягнення певного обсягу витрат.

«Це не тимчасова акція, а новий стандарт сервісу для наших клієнтів», – зазначила Катерина Мамай, керівниця управління електронних продажів страхової компанії ОРАНТА. – «Ми прагнули створити простий та зручний інструмент, який дозволяє отримати кешбек не лише за страхування, а й за будь-які щоденні витрати водіїв – пальне, обслуговування авто чи продукти харчування. Усе працює через мобільний застосунок, без бюрократії й складних умов. Ми прислухалися до зворотного зв’язку і зробили пропозицію, яка відповідає сучасному ритму життя».

У Банку Кредит Дніпро зазначають, що така модель дозволяє об’єднати зручність банкінгу, швидкість страхування та реальну фінансову вигоду для клієнта. 

«Ми розвиваємо цю пропозицію як частину довгострокової стратегії клієнтського сервісу», – підтверджує Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – «Картка ОРАНТА об’єднує страхові та банківські рішення в одному зручному інструменті. Ми бачимо, як важливо для людей отримувати не просто послугу, а цінність – можливість заощаджувати, керувати витратами, і водночас мати швидкий доступ до страхового захисту. Саме тому ми зробили кешбек доступнішим і простішим. Це відповідь на реальні потреби, які ми почули за результатами першого етапу програми». 

Оновлена програма вже доступна у застосунку ORANTA Drive, де також можна ознайомитись із детальними умовами.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie