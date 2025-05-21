Кешбек не лише за страхування: ОРАНТА та Банк Кредит Дніпро оновили програму винагороди для автовласників

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До 1000 гривень кешбеку – не за реєстрацію, не за участь у розіграші, а просто за користування карткою. Страхова компанія ОРАНТА спільно з Банком Кредит Дніпро запустили оновлену програму винагороди, яка дозволяє автовласникам отримати грошове повернення не лише за страхування, а й за звичайні повсякденні покупки з карткою ОРАНТА.

Отримати пропозицію для оформлення картки можна виключно через мобільний застосунок ORANTA Drive. Після цього клієнти автоматично беруть участь у кешбек-програмі. Винагорода нараховується за активне користування карткою, включно з першою оплатою, розрахунками на визначену суму, а також оплатою страхових полісів – Автоцивілки, Зеленої картки або Міні КАСКО. Загальна сума кешбеку може сягати до 1000 грн.

У компанії пояснюють: запуск нової програми став логічним продовженням попередньої пропозиції – з урахуванням досвіду, зворотного зв’язку та потреб клієнтів. Якщо минулого разу, щоб скористатися пропозицією, користувачам потрібно було виконати низку умов, то тепер організатори максимально спростили всі етапи й поширили дію пропозиції також на обслуговування у відділеннях.

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Картка ОРАНТА – це поєднання банківського інструменту та страхового сервісу. Вона інтегрована в ORANTA Drive – застосунок, який поєднує функції страхування, фінансів і щоденних сервісів для водіїв: виклик допомоги на дорозі, бортовий журнал, паркування, оплату штрафів. Кешбек нараховується як за оплату страховки, так і за будь-які інші розрахунки карткою. Якщо страховий поліс оплачено кредитними коштами – клієнт отримує 500 грн кешбеку, якщо власними – 100 грн. Додаткову винагороду можна отримати за першу покупку карткою та досягнення певного обсягу витрат.

«Це не тимчасова акція, а новий стандарт сервісу для наших клієнтів», – зазначила Катерина Мамай, керівниця управління електронних продажів страхової компанії ОРАНТА. – «Ми прагнули створити простий та зручний інструмент, який дозволяє отримати кешбек не лише за страхування, а й за будь-які щоденні витрати водіїв – пальне, обслуговування авто чи продукти харчування. Усе працює через мобільний застосунок, без бюрократії й складних умов. Ми прислухалися до зворотного зв’язку і зробили пропозицію, яка відповідає сучасному ритму життя».

У Банку Кредит Дніпро зазначають, що така модель дозволяє об’єднати зручність банкінгу, швидкість страхування та реальну фінансову вигоду для клієнта.

«Ми розвиваємо цю пропозицію як частину довгострокової стратегії клієнтського сервісу», – підтверджує Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – «Картка ОРАНТА об’єднує страхові та банківські рішення в одному зручному інструменті. Ми бачимо, як важливо для людей отримувати не просто послугу, а цінність – можливість заощаджувати, керувати витратами, і водночас мати швидкий доступ до страхового захисту. Саме тому ми зробили кешбек доступнішим і простішим. Це відповідь на реальні потреби, які ми почули за результатами першого етапу програми».

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Оновлена програма вже доступна у застосунку ORANTA Drive, де також можна ознайомитись із детальними умовами.