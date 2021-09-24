Київ через погану погоду перед вихідними "стоїть" у заторах: де тяжко проїхати

Київ через погану погоду перед вихідними "стоїть" у заторах: де тяжко проїхати

Корки є майже на всіх столичних мостах.

Київ станом на ранок п'ятниці, 24 вересня, "стоїть" у сильних корках.

Згідно з даними онлайн-сервісу Google-Maps, затори є на Великій Окружній дорозі, вулицях Соборна, Вадима Гетьмана, проспектах Перемоги (поблизу м. "Житомирська" та м. "Політехнічний інститут"), Валерія Лобановського, Повітрофлотський.

Також буде важко проїхати на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, Набережному шосе, вулицях Борщагівська, Набережно-Рибальська, Семена Скляренка, проспектах Героїв Сталінграда та Степана Бандери (поблизу м. "Почайна").

Крім того, ускладнений рух на мостах Патона, Метро, Гаванський та Північний. На в'їзді на Південний міст "тягучка" від м. "Славутич".

На лівому березі корки є на проспектах Романа Шухевича (від Північного мосту до бульвару Перова), Юрія Гагаріна та Броварський (від Гідропарку до м. "Дарниця"), вулиці Братиславська (поблизу Броварського проспекту), бульварі Перова (від проспекту Алішера Навої до м. "Дарниця").

Google Maps

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