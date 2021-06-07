Київ на початку тижня охопили неймовірні затори: де найважче проїхати

Найскладніша ситуація спостерігається в центрі.

У Києві станом на ранок понеділка, 7 червня , спостерігаються шалені затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google Maps, автомобілі заполонили вулиці Олени Теліги, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі"), Кирилівську, Семена Скляренка, Богатирську, Вадима Гетьмана, Жилянську та Набережно-Хрещатицьку.

Окрім того, важко проїхати проспектами Героїв Сталінграда, Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Політехнічний інститут" до Національного цирку України), Повітрофлотським та Валерія Лобановського.

У центрі столиці затори присутні на Набережному шосе, Володимирському узвозі, бульварі Лесі Українки, а також на вулицях Костянтинівській, Короленківській та Великій Васильківській. Щодо мостів, то тут найскладніша ситуація спостерігається на Патона.

На лівому березі, своєю чергою, "стоять" проспект Миколи Бажана та вулиці Центральна і Попудренка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання