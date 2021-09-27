Київ на початку тижня охопили неймовірні затори: де не проїхати

Київ на початку тижня охопили неймовірні затори: де не проїхати

Сильно "страждає" від авто центральна частина міста.

У Києві станом на ранок понеділка, 27 вересня , спостерігаються серйозні затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google Maps, дуже важко проїхати вулицями Вишгородською, Кирилівською, Богатирською, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі"), Вадима Гетьмана, Жилянською та Набережно-Хрещатицькою.

Окрім того, ускладнення руху є на проспектах Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Шулявська" до Національного цирку України), Валерія Лобановського та Голосіївському. У центральній частині міста затори присутні на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Короленківській та Великій Васильківській, а також на Володимирському узвозі.

Що стосується мостів, то найважче проїхати в бік правого берега Північним та Південним. На лівому березі, своєю чергою, затори присутні на проспектах Романа Шухевича, Визволителів, Броварському, Соборності та Миколи Бажана. Також "стоять" вулиці Оноре де Бальзака, Миропільська, Братиславська, Петра Радзіня та бульвар Перова.

Раніше розповідалося про те, що Київ перебуває в десятці міст із найбільшими заторами.

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