Київ на початку тижня спіткали серйозні затори: де не проїхати

Київ на початку тижня спіткали серйозні затори: де не проїхати

На це суттєво могли вплинути погодні умови.

У Києві станом на ранок понеділка, 20 вересня , спостерігаються суттєві затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google-Maps, ускладнення руху спостерігається на вулицях Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі"), Набережно-Хрещатицькій та Вадима Гетьмана.

Окрім того, автомобілі заполонили проспекти Героїв Сталінграда, Степана Бандери, Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Шулявська" до Національного цирку України), Леся Курбаса, Валерія Лобановського, Повітрофлотський та Голосіївський.

Ближче до центру та в самому центрі столиці важко проїхати Набережним шосе, вулицями Жилянською, Короленківською та Великою Васильківською, а також бульваром Тараса Шевченка. Серйозні затори й на мостах, де в бік правого берега складно проїхати Північним, Русанівським та Дарницьким.

На лівому березі, своєю чергою, затори є на проспектах Романа Шухевича, Володимира Маяковського, Броварському, Визволителів та Соборності. Також скупчення авто спостерігається на вулицях Центральній, Миропільській, Братиславській, Курнатовського та Оноре де Бальзака.

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