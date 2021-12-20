Київ через ожеледицю та снігопад охопили шалені затори: де важко проїхати

Київ через ожеледицю та снігопад охопили шалені затори: де важко проїхати

Більше за все у заторах застряг центр міста.

У Києві під вечір утворились серйозні затори. Винуватцем вечірнього настрою став – снігопад. Традиційно для такого сніжного кінця робочого дня рух паралізований і мостами через Дніпро.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google Maps, важко проїхати вулицею Олени Теліги у бік станції метро “Почайна”, також нікуди не поспішає проспект Степана Бандери, затор спостерігається до середини Південного моста. Вулиця Новокостянтинівська “стоїть” до початку вулиці Семена Скляренко.

Ускладнення руху спостерігається на проспекті Перемоги (від метро “Театральна” і до станції “Житомирська”). Також, багато автомобілів на на під'їздах до центру та на центральних вулицях столиці. Найсерйозніші затори спостерігаються на вулиці Жилянській, Набережному шосе, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Юрія Іллєнка та бульварі Лесі Українки.

Google Maps

Тож, всі центральні артерії сильно навантажені, тільки вам вдасться звільнитись з цієї пастки, далі поїздка стане приємною без заторів. Пам’ятайте, що на дорогах слизько та багато снігу. Завжди тримайте дистанцію та дуже обережно гальмуйте, адже при таких погодних умов не врятує ні нова гума, ні система ABS.

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