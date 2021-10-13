Київ перед святковими вихідними скували значні затори: на яких вулицях складно проїхати

Київ перед святковими вихідними скували значні затори: на яких вулицях складно проїхати

У центрі столиці дуже ускладнений рух.

Київ станом на вечір п'ятниці, 13 жовтня, скували сильні затори.

Згідно з даними Google Maps, складно проїхати вулицями Нижній Вал, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Богатирська та проспектом Степана Бандери (поблизу м. "Почайна").

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Також ускладнений рух на вулицях Велика Житомирська, Володимирська, Хрещатик, Велика Васильківська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів та на проспекті Перемоги.

Крім того, затори є на вулицях Саперно-Слобідська, Васильківська, Нова, Вадима Гетьмана, Голосіївському та Повітрофлотському проспектах та на Великій Окружній дорозі.

На лівому березі автомобілям важко рухатися на Харківському та Бориспільському шосе (від м. "Позняки" до м. "Бориспільська"), вулицях Декабристів, Здолбунівська, Євгена Сверстюка, Братиславська, Броварському проспекті (поблизу м. "Лівобережна" та м. "Чернігівська") та бульварі Перова.

Google Maps

Раніше повідомлялося, що у Києві обмежать рух на одному з мостів через Дніпро.

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