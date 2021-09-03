Київ перед вихідними охопили значні затори: де важко проїхати

Київ перед вихідними охопили значні затори: де важко проїхати

У центрі столиці ускладнений рух.

Київ станом на вечір п’ятниці, 3 вересня, охопили значні затори.

Згідно з даними Google Maps ускладнення руху спостерігаються на вулицях Хрещатик, Льва Толстого, Саксаганського, Жилянська та бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Також корки є на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Богатирська, Новокостянтинівська (поблизу проспекту Степана Бандери) та на самому проспекті Бандери.

Крім того, важко проїхати на вулиці Стеценка, Данила Щербаківського (поблизу м. "Нивки"), Вадима Гетьмана, Борщагівська, проспектах Перемоги та Академіка Палладіна (поблизу м. "Академмістечко").

Важко проїхати і на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотський та Голосіївський, вулицях Васильківська, Антоновича, Саперно-Слобідська та на бульварі Дружби Народів.

На лівому березі столиці затори спостерігаються на бульварі Перова (поблизу проспекту Романа Шухевича), вулиці Братиславській (поблизу вулиці Крайня), Харківському шосе (на з'їзді на проспект Миру та Дарницьку площу) та проспектах Визволителів (поблизу м. "Дарниця"), Броварський (поблизу м. "Чернігівська") та Миколи Бажана (між м. "Бориспільська" та м. "Вирлиця").

Google Maps

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