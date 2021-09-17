Київ перед вихідними скували затори: які вулиці краще оминати

Київ перед вихідними скували затори: які вулиці краще оминати

На лівому березі на одній з вулиць сталося ДТП.

Київ станом на вечір п'ятниці, 17 вересня, скували значні затори.

Згідно з даними онлайн-сервісу Google-Maps, буде важко проїхати на Великій Окружній дорозі (від вулиці Івана Сірка до вулиці Миколи Трублаїні), проспектах Науки та Голосіївський (між ВДНГ та провулком Василя Жуковського), вулицях Кайсарова та Михайла Ломоносова.

Також ускладнений рух на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Перемоги, вулицями Вадима Гетьмана, Саксаганського, Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицька, та на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки і Дружби Народів.

Крім того, корки є на Брест-Литовському шосе, Великій Кільцевій дорозі (поблизу вулиці Міська), вулицях Стиценка, Богатирська, Новокостянтинівська, Набережно-Рибальська, проспектах Героїв Сталінграда та Степана Бандери.

На лівому березі затори є на бульварі Перова, проспектах Броварському (біля м. "Лісова"), Юрія Гагаріна, Миколи Бажана (поблизу м. "Осокорки" та м. "Вирлиця"), Харківському шосе, Дніпровській набережній та вулиці Празькій. На вулиці Євгена Сверстюка сталося ДТП, тому там та вулиці Раїси Окіпної все "зупинилося".

Google Maps

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