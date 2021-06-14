Київ після вихідних охопили затори: де найважче проїхати

Далеко не найкраща ситуація на мостах.

У Києві станом на ранок понеділка, 14 червня , спостерігаються суттєві затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google Maps, автомобілі охопили вулиці Кирилівську, Богатирську, Олени Теліги, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі"), Вадима Гетьмана та Набережно-Хрещатицьку. Окрім того, важко проїхати проспектом Героїв Сталінграда.

Також серйозні ускладнення руху спостерігаються на проспектах Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Політехнічний інститут" до Національного цирку України), Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському та частково на Леся Курбаса.

У центрі столиці затори є на Володимирському узвозі, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, а також на вулицях Михайла Грушевського, Великій Васильківській та Короленківській. Щодо мостів, то найскладніша ситуація спостерігається на Північному та Дарницькому.

На лівому березі, своєю чергою, затори є на проспекті Петра Григоренка, Броварському, Миколи Бажана та на вулиці Центральній.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання