Київ "застиг" у шалених заторах на початку робочого тижня: де не проїхати

Київ "застиг" у шалених заторах на початку робочого тижня: де не проїхати

Авто охопили значну частину міста.

У Києві станом на ранок понеділка, 13 вересня , спостерігаються суттєві затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google-Maps, ускладнення руху спостерігається на вулицях Кирилівській, Олени Теліги, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі"), Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Дегтярівській та Вадима Гетьмана.

Окрім того, важко проїхати проспектами Степана Бандери, Героїв Сталінграда, Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Шулявська" до Національного цирку України), Повітрофлотському, Любомира Гузара та Голосіївським.

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Ближче до центру та в самому центрі столиці затори присутні на вулицях Жилянській, Короленківській, Великій Васильківській, Набережному шосе, Володимирському узвозі та бульварі Тараса Шевченка. Авто заполонили й мости, "стоять" Північний, Русанівській та Дарницький.

На лівому березі, своєю чергою, затори є на вулицях Оноре де Бальзака, Курнатовській, Миропільській, Братиславській, Центральній, Здолбунівській, Анни Ахматової, бульварі Перова, Дарницькому та Харківському шосе, Дніпровській Набережній, а також на проспектах Визволителів, Броварському, Соборності, Петра Григоренка та Миколи Бажана.

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