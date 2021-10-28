Колапс на кордоні: лише 12% "євроблях" отримають українські номери

До кінця пільгового розмитнення залишається два тижні.

На кордоні спостерігається колапс із машинами на європейській реєстрації.

Про це в коментарі для UBR повідомив юрист організації "АвтоЄвроСила" Олександр Козачук.

Так, за його словами, українці лише зараз кинулися розмитнювати свої "євробляхи", створюючи таким чином надскладну ситуацію на митницях. Попри це, "легалізувати" подібні транспортні засоби зможуть далеко не всі. Як зазначив Козачук, українські номери встигнуть отримати максимум 65 тисяч європейських машин (12%) із близько 550 тисяч, що перебувають в Україні станом на травень 2021-го. Таким чином, близько 88% "євроблях" (близько 485 тисяч) не встигнуть пройти розмитнення до закінчення терміну.

"Така українська натура все робити в останній момент. Деякі тільки розпочали процедуру розмитнення. Багато хто, зрозуміло, вже не встигне її закінчити", - сказав Козачук.

Окрім того, колапс також пов'язаний із процедурою реєстрації машин, які заїхали з боку Росії. Таким авто необхідно знову їхати на кордон і робити перезаїзд. За словами представника "АвтоЄвроСили", люди стоять у чергах по кілька днів.

Усім тим, хто не встигне розмитнити автомобілі з Європи, загрожує їхня консфіскація та штраф у розмірі 170 тисяч грн.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 11 листопада .

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