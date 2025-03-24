Коли у разі ДТП не треба викликати поліцію: пояснення патрульного

Водії можуть самостійно оформити аварію без виклику поліції. Головне – дотриматися кількох важливих умов.

Не кожна ДТП в Україні вимагає обов’язкового виклику патрульної поліції. У деяких випадках водії можуть самостійно оформити аварію без залучення правоохоронців.

Про це розповів досвідчений інспектор, повідомляє SUV News.

Як пояснив інспектор, закон дозволяє учасникам аварії за певних умов оформити подію за допомогою Європротоколу.

Це можливо, якщо:

ніхто не постраждав,

водії перебували у тверезому стані,

водії мають чинні поліси обов’язкового страхування ("автоцивілку"),

завдана шкода не перевищує 80 тис. грн і не зачіпає майно третіх осіб.

У такому разі за згодою сторін можна обійтися без виклику поліції та самостійно заповнити документ.

Європротокол можна оформити як на паперовому бланку, так і в електронному вигляді. Далі всі питання вирішуються між страховими компаніями водіїв-учасників ДТП.

Нагадаємо, в Україні водії всіх транспортних засобів зобов’язані мати "автоцивілку". У разі кермування без автострахування доведеться сплатити штраф.