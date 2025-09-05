Коли можна їхати на червоне світло: патрульний назвав три випадки

Червоне світло / © pexels.com

В Україні проїзд на червоний сигнал світлофора є серйозним порушенням. За нього водій ризикує отримати штраф у розмірі 510 грн або навіть 1445 грн із позбавленням прав на термін до року. Водночас у правилах є кілька виняткових ситуацій, коли рух на червоне не вважається порушенням.

Про це розповів досвідчений патрульний, пише «Автотема».

Коли в Україні можна їхати на червоне?

Сигнали регулювальника

Якщо на перехресті працює інспектор і його жест суперечить світлофору, водій зобов’язаний виконати саме команду регулювальника. У такому разі проїзд навіть на червоне світло є законним.

Завершення маневру

Інша поширена ситуація — коли водій в’їхав на перехрестя під зелений сигнал, але закінчує рух уже на червоний. Це не карається, адже інші учасники повинні дати водієві можливість звільнити проїжджу частину. Багато аварій трапляється саме через небажання пропустити таких водіїв. Правила однозначні: завершення маневру дозволене.

Небезпека екстреного гальмування

Якщо зупинка на червоне потребує різкого натискання на гальма і може створити аварійну ситуацію, рух дозволяється продовжити. Це трапляється, наприклад, на слизькій дорозі або під час руху на високій швидкості.

Фахівці підкреслюють: ці винятки не означають, що можна ігнорувати правила. Вони лише звільняють від відповідальності в окремих обставинах. У всіх інших випадках проїзд на червоний сигнал — небезпечне порушення, яке може коштувати не лише грошей, а й життя.

До слова, раніше пояснювалося, що робити водіям, якщо світлофор не працює або подає одночасно кілька сигналів. Багато водіїв вважають, що в таких випадках можна проїхати на червоне світло, але це не так.