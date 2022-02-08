КрАЗ збирається 2022 року випустити нову легку вантажівку: що відомо про модель

Вихід очікується влітку.

Кременчуцький автозавод (КрАЗ) має намір 2022 року випустити нову легку вантажівку.

Про це повідомив генеральний директор Роман Черняк, передає Auto-Consulting.

Зазначається, що новинка має з'явитися до літа 2022 року та зайняти нішу розвізних вантажівок для міста.

"Ми плануємо десь на літо ще одну модель малої вантажопідйомності – близько 5 тонн. Повірте, раніше у нас був створений технологічний цикл під великі машини і перейти на малі вантажівки дуже не просто. Ми для цього купуємо нове, сучасне обладнання. Працюємо над цим, щоб розширити гаму машин, які випускатимемо", - сказав Черняк.

Подробиць про новинку поки що не багато. Як стало відомо джерелу, розробку надлегкого КрАЗ на підприємстві ведуть вже давно. 2016 року навіть створено прототип КрАЗ-5401Н2 із кабіною Renault. Він мав вантажопідйомність 6 т., комплектувався дизельним двигуном 170 літрів. Але в остаточному варіанті "дитина" може отримати кабіну від іншої вантажівки, крім того, знову переглянуть її ходову частину, щоб знизити вагу.

Працюють на КрАЗ і над ще одним перспективним напрямком - розробкою легкої вантажівки з колісною формулою 4X4, яка може стати заміною ГАЗ-66.

Читайте також:

Українські вантажівки КрАЗ вийшли на ринок Європи

Volvo випустила на український ринок оновлену версію популярного кросовера

В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: що за моделі та хто має на них право