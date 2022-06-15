Криза пального та нульове розмитнення вплинули на авторинок України: як змінилася вартість машин у різних сегментах

Певні групи автомобілів стали дешевші, за інші ж навпаки, продавці просять істотно більше, ніж раніше, й мають на це підстави.

Брак пального та "нові" ціни на нього, звісно, вплинули на автомобільний ринок. Чимало покупців тепер значно більше цікавляться тим, скільки споживає та чи інша модель з конкретним двигуном, і уважно рахують потенційні витрати на майбутнє. Або ж взагалі відмовляються від автівок, що споживають бензин, дизпальне чи газ, і надають перевагу електромобілям.

Про це повідомляє Auto.RIA.

Залишили свій слід й "легковики", які прибули до нас з нульовим розмитненням - таких від початку дії пільг ввезено понад 160 тисяч. Котрісь із них потрапляють у продаж за меншими цінами, інші ж – за звичайними. Як наслідок, авторинок знову зазнав змін за доволі короткий проміжок часу.

Зокрема, зросли ціни на електромобілі. Це з зростанням попиту протягом 1-2 минулих місяців. Наймасовішою моделлю є Nissan Leaf. Оголошення про продаж щоденно переглядають тисячі користувачів. Мінімум, який просять зараз продавці за такі машини, становить $8-9 тис. Також зросли в ціні і гібриди через рівномірну витрату пального як у місті, так і на трасах. Порівняно з початком року вартість таких машин у середньому піднялася на 25%.

Водночас упродовж травня почали впевнено зростати ціни на авто з ГБО, бо автогаз на АЗС доступний без лімітів та черг. Станом на початок червня ціни на легковики з ГБО повернулися до тих самих рівнів, що спостерігалися на початку року, і вище на 7%, ніж у минулому.

Можна окремо виділити категорію пікапів, ціни на які зросли на 8-9%. На початку літа пропозицій із автомобілями такого типу стало значно більше. Підвищений попит з боку ЗСУ та тероборони спровокував збільшення імпорту.

Водночас деякі категорії транспортних засобів подешевшали. Впали ціни на авто у таких сегментах:

мінівени - знизилися ціни в середньому на 8% на легковики сегмента MPV всіх вікових та цінових груп;

легкові авто з "об'ємними" двигунами - зниження середніх цін помітно для машин ранніх років випуску, будь-яка поїздка на такому авто тягне високі витрати;

кросовери до 2008 р.в. – попит падає через високу витрату, а багато власників намагаються продати такі CUV;

дизельні автомобілі до 2008 р.в. – у багатьох регіонах дефіцит ДП навіть перевищує нестачу бензину, а дизельний мотор економічний лише поки що має невеликий пробіг;

бензинові авто до 2008 р.в. – у середньому впали у ціні на 9%, у цьому сегменті на вартість вплинула не лише паливна криза, а й безплатна розмитнення;

легкові автомобілі з країн Америки – до середини весни більшість "аукціонних" авто дешевшало, але у травні середні ціни не повернулися до рівня, який був на початку року.

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