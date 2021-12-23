Кросовер KIA Sportage нового покоління дістався до України: оголошені ціни

Модель буде доступна в трьох комплектаціях.

Новий кросовер KIA Sportage п'ятого покоління вийшов на ринок України.

Про це повідомляє офіційне представництво бренду.

Так, рестайлингова версія цієї моделі зросла до 4 515 мм завдовжки за колісної бази 2 680 мм. Дизайн автомобіля став набагато виразнішим і оригінальнішим – з широкою решіткою радіатора та вигнутими світлодіодними фарами. У салоні з'явилася віртуальна панель приладів.

Придбати KIA Sportage в Україні можна вже зараз, але на старті продажу буде запропоновано машину тільки з одним мотором - бензиновим дволітровим потужністю 156 к.с. На вибір - механічна та автоматична трансмісія. Також для Sportage поки заявлений лише передній привід – версії з повнопривідною трансмісією з'являться пізніше.

Вартість KIA Sportage в Україні становитиме від 644 974 гривень . Базова комплектація Comfort розширена та включає 17-дюймові диски, кондиціонер, давач світла, підігрів керма та сидінь, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху. Така ж машина з "автоматом" обійдеться 686,8 тис. грн .

Середня комплектація Prestige пропонує лише автоматичну трансмісію, двозонний клімат-контроль, парктроніки, дзеркала з автоматичним складанням та давач дощу. Ціна – від 726,6 тис. гривень .

Топверсія GT-Line стартує від 1,05 млн. гривень . В оснащенні – шкіряний салон, безключовий доступ, сидіння з електроприводом, підігрівом та вентиляцією, система кругового огляду, моніторинг "сліпих" зон дзеркал. Також є тризонний клімат-контроль.

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