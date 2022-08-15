Міністр інфраструктури Олександр Кубраков детально розповів про можливе повернення акцизу на пальне та назвав дати, коли це може статися.

Так, Кубраков окреслив нинішню ситуацію з пальним на українських АЗС.

"На сьогодні пальне є вже на всіх заправках. Ми це бачимо, по всій країні, по всіх регіонах - як великі мережі, так і малі мережі. Не дивлячись на те, що відбулось корекція курсу національної валюти - все рівно ціна продовжує на деяких мережах навіть падати, не дивлячись на підвищення курсу. Це обумовлюється тим, що вартість пального на світових ринках нафтопродуктів теж зменшується", - сказав міністр інфраструктури.

Також він навів приклад про вартість акцизу в інших країнах Європи та на що він чекає з цінами на бензин та дизель в Україні після повернення акцизу.

"Що саме відбувається: перш за все, наша пропозиція була підтримана урядом. Запровадження акцизних ставок на рівні 100 євро. Євросоюз має відповідну директиву, в якій встановлений мінімальний рівень акцизу на бензин 359 євро. Наприклад: в Німеччині ставка акцизу на бензин 654 євро, в Польщі - 276, в Румунії - 373, в Словаччині - 555 євро. Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Сподіваюсь, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель не будуть змінені взагалі, а на бензин буде незначне. Така тенденція на ринку збережеться, якщо наші законопроєкти будуть підтримані найближчим часом".

Наостанок Кубраков розповів, коли може бути повернений акциз на пальне.

"Сподіваюсь, що часткове повернення акцизу дозволить хоча б в невеликих обсягах тимчасові мости, які ми зараз почали робити, доробити до кінця цього року. Будь-які надходження до бюджету, акцизи або податки, які були відмінені на початку року, вони всі важливі та мають значення. Все залежатиме від того, як швидко розглядатиметься законопроєкт в ВР. Якщо він буде розглянутий найближчими тижнями, то він може запрацювати з 1 вересня або з 1 жовтня", - підсумував міністр інфраструктури.

Як відомо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

У пояснювальній записці до документа автор документа, прем'єр Денис Шмигаль скаржиться, що в країні існує значний дефіцит коштів для фінансування дорожнього господарства. Таким чином прем'єр пропонує встановити ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100 євро за 1000 літрів. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць. Водночас Кабмін пропонує залишити пільговий ПДВ на пальне, який наразі складає 7% замість 20%.

Зазначимо, що саме Міністерство інфраструктури України вийшло з ініціативою повернути акциз на пальне.