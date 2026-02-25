Масштабна афера з авто зі США на Рівненщині

На Рівненщині 28-річний чоловік створив фірми з надання послуги з підбору, викупу на онлайн-аукціоні в США, доставки та оформлення вживаних автомобілів. Проте замість цього аферист ошукав своїх клієнтів на кругленьку суму.

Про це пишуть рівненські поліція та прокуратура.

Зазначається, що чоловік протиправно заволодів коштами 7 клієнтів. Він пообіцяв їм пакет послуг «під ключ», люди обрали автівки, заплатили аванс, але своїх машин так і не отримали. «Ділок» ошукав людей на понад 1,5 млн грн.

Його оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.209 (легалізація або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах) КК України.

Утім, шахрай переховується від слідства. Йому вдалося втекти до Польщі. Тому афериста оголосили у державний, а потому — в міжнародний розшук. А примірник підозри вручили його матері.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, як українців дурять із придбанням авто зі США та на що варто звернути увагу.